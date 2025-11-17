17 de noviembre de 2025
Presupuesto 2026: el Gobierno destinará $92 billones al pago de prestaciones sociales

Jubilaciones, pensiones, PAMI y planes sociales concentrarán $92 billones en 2026. El gobierno busca acuerdos para asegurarse la sanción del Presupuesto.

Por Sitio Andino Economía

El gobierno nacional destinará $92 billones al pago de prestaciones sociales en el próximo año y contemplan las jubilaciones, asignaciones familiares, el PAMI y las pensiones no contributivas, además de planes sociales, según se desprende del proyecto de Presupuesto 2026.

La iniciativa contempla gastos totales por $148,1 billones, de los cuales el 62% se destinará a pagar las prestaciones sociales, donde se incluyen jubilaciones y pensiones regulares y por discapacidad, asignaciones familiares y planes sociales.

Los recursos asignados a esta área clave son administrados por el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello.

El Gobierno destinará $92,2 billones al pago de las prestaciones sociales, de donde el principal componente son las jubilaciones contributivas y no contributivas –$71 billones, lo que equivale al 6,9% del PBI.

Para las Asignaciones Familiares se destinarán $10,1 billones (1% del PBI), pero a diferencia de las jubilaciones, el Gobierno no quiere actualizar esos beneficios por inflación, según se estableció en el artículo 73 del Presupuesto.

Presupuesto 2026, prestaciones sociales y lucha en el Congreso

El Gobierno aspira a aprobar el proyecto en las sesiones extraordinarias que se realizarán entre el 10 y el 31 de diciembre, y por eso motivo busca acuerdos con los gobernadores dialoguistas para asegurarse su sanción en el Congreso.

El esquema de tratamiento diseñado por La Libertad Avanza (LLA) es obtener dictamen en la Comisión de Presupuesto el 10 de diciembre y tratar esa iniciativa entre el 11 y 12 en la Cámara de Diputados, para luego convertir en ley esa iniciativa en el Senado antes de Navidad, para no sesionar entre las Fiestas, según trascendió.

Sectores de la oposición reclamaron mantener la movilidad de las Asignaciones Familiares, la Asignación Universal por Hijo, por Discapacidad y Asignación por Embarazo, que dependerán de los aumentos que otorgue en el futuro el Gobierno.

También se contemplan $3,6 billones para transferencias para el PAMI, de los cuales cerca de 2 billones se destinarán “en virtud de la detracción que realiza sobre los haberes de los jubilados y pensionados y los $1,6 billones restantes a asistencia financiera del Tesoro”, según señaló la Oficina de Presupuesto.

Para programas sociales se destinarán $7,4 billones, es decir, dos billones más que los recursos destinados a lo largo del 2025, lo que implica una suba del 20% con respecto a este año.

