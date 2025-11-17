17 de noviembre de 2025
El Gobierno nacional ultima negociaciones con los gobernadores por el Presupuesto y las reformas

El gabinete nacional encara una serie de reuniones en la Casa Rosada, mientras Diego Santilli continúa el diálogo con los mandatarios provinciales.

El Gobierno nacional centrará su agenda esta semana en reuniones de Gabinete para definir avances en los proyectos de las reformas laboral, penal y tributaria; y reforzar el diálogo con los gobernadores, a través de los encuentros pactados el ministro del Interior, Diego Santilli, por el Presupuesto 2026.

El nuevo funcionario, de reciente paso por Mendoza, comenzará este lunes con un encuentro con el mandatario provincial de Río Negro, Alberto Weretilneck. También planea visitar varias provincias para dialogar sobre temas fiscales, obras públicas y el avance de las leyes que impulsa el Ejecutivo.

Las actividades que lleva adelante Santilli, que fueron un pedido del presidente Javier Milei, están orientadas a conseguir las mayorías necesarias en el Congreso de la Nación para conseguir la aprobación de reformas estructurales que plantean desde el oficialismo.

El asesor presidencial Santiago Caputo, probablemente, participe en las reuniones que tenga Milei con los funcionarios en Casa Rosada para discutir los temas de Gobierno de cara a los proyectos de las reformas laboral, penal y tributaria e, incluso, es probable que reciba a algunos ministros.

Debido a que el próximo viernes se decretó día no laborable con fines turísticos, por la celebración del Día de la Soberanía (20 de noviembre), el Presidente y el ministro del Interior podrían tener menos actividades hacia el final de la semana; hasta el momento, además de la mesa política con su equipo de trabajo, el miércoles 19, Milei participará de un evento en la Corporación América.

Presupuesto 2026

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, afirmó que desde el 10 de diciembre “lo prioritario” en la agenda de la Cámara baja “va a ser el Presupuesto 2026” y señaló que tras el triunfo electoral van “a trabajar para la reelección de Javier Milei en 2027”.

Delatribunatv-politicaenmisiones-Karina-Milei-y-Martin-Menem-visitaran-Misiones.jpg

“Por los tiempos que tenemos, lo prioritario va a ser el presupuesto” afirmó, y sostuvo que luego le seguirán “la modernización laboral, la reforma tributaria y la nueva legislación penal, trabajando coordinados con el Senado para ir adelantando temas lo más rápido posible”.

Menem aseguró que la reforma laboral “es una de las grandes deudas pendientes que tiene la Argentina”, y dijo que desde el sindicalismo “hay algunos muchachos que, con mucha mala fe, ya querían romper todo y ni siquiera conocen la letra del proyecto” en la que aún se está trabajando.

A partir del 10 de diciembre habrá una nueva composición legislativa a la que el oficialismo buscará sacarle provecho. Para ello, la Casa Rosada comenzó a delinear la estrategia para avanzar en las iniciativas que pretende el presidente Javier Milei para su segundo tramo de la gestión.

En los recientes encuentros entre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, con los gobernadores, los nuevos funcionarios recogieron un reclamo reiterado: la necesidad de avanzar con el decreto que introduce modificaciones en la reglamentación de la Ley de Glaciares, con el propósito de ampliar las zonas habilitadas para la actividad minera. Fuente: NA.

