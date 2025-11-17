Crisis en la industria metalúrgica: fuerte caída y Mendoza entre las más afectadas del país

La industria metalúrgica profundizó su crisis en octubre, con una caída interanual del 4,6% y un derrumbe de la utilización de capacidad instalada al 44,3%, el nivel más bajo desde los meses más críticos de la pandemia de 2020.

Los datos surgen del informe mensual de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA) , que advierte además un retroceso significativo: el sector perdió todo el terreno recuperado desde mediados de 2024 y hoy se encuentra 17,7% por debajo de los máximos alcanzados a mediados de 2023.

Con este panorama, la actividad muestra un crecimiento acumulado de apenas 0,1% en lo que va del año, una señal clara de estancamiento.

El mapa productivo nacional revela una crisis extendida, encabezada por Buenos Aires, que registró una caída interanual del 7,7%. En segundo lugar se ubica la provincia de Mendoza , con un retroceso del 4,4% , seguida por Córdoba (-3,7%) y Santa Fe (-2,2%).

Grave situación de la industria metalúrgica que pone en riesgo el desarrollo y empleo local

La baja también se refleja en casi todos los rubros de la actividad:

Fundición: lideró el desplome con -12,7%,

Equipos y aparatos eléctricos: -8,6%,

Bienes de capital: -3,9%

Equipamiento médico: -3,7%

Otros productos de metal: -2,8%

Autopartes: -2,5%

Maquinaria agrícola: -0,8%

“La industria metalúrgica atraviesa un momento muy complejo, con niveles de actividad excepcionalmente bajos, similares a los de un año muy malo como 2024, y con importaciones que crecieron alrededor del 70% interanual”, advirtió Elio Del Re, presidente de ADIMRA.

El directivo volvió a reclamar “una política industrial seria, como la que están impulsando numerosos países” y remarcó: “Detrás de cada producto que fabricamos hay empleo, consumo local y desarrollo en nuestras comunidades. Si la producción nacional queda fuera de la agenda, todo eso se debilita”.

Expectativas empresarias a la baja y más presión sobre el empleo

Las proyecciones para los próximos meses no son alentadoras. El 67,4% de las empresas espera que su producción continúe igual o disminuya, sin señales de un cambio de tendencia a corto plazo.

Pero el dato más preocupante es el laboral: el 83,3% de las firmas anticipa que mantendrá o reducirá su plantilla, en línea con la contracción interanual del 2,9% en el empleo metalúrgico.

A esto se suma un fuerte incremento de las importaciones. En septiembre alcanzaron los US$2.717 millones, lo que implica un aumento del 18,7% en dólares y del 42,6% en toneladas frente al mismo mes de 2024. Respecto de mediados del año pasado, las compras externas crecieron 84,7%.

Por el contrario, las exportaciones del sector totalizaron US$416 millones, marcando una caída del 5,7% interanual y evidenciando un deterioro adicional en la competitividad externa/ Ámbito Financiero