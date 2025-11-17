17 de noviembre de 2025
Crisis en la industria metalúrgica: fuerte caída y Mendoza entre las más afectadas del país

El sector de la industria metalúrgica atraviesa otro mes crítico, con fuerte caída en la producción. Cuál es la situación por provincia.

La industria metalúrgica profundizó su crisis en octubre, con una caída interanual del 4,6% y un derrumbe de la utilización de capacidad instalada al 44,3%, el nivel más bajo desde los meses más críticos de la pandemia de 2020.

Los datos surgen del informe mensual de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA), que advierte además un retroceso significativo: el sector perdió todo el terreno recuperado desde mediados de 2024 y hoy se encuentra 17,7% por debajo de los máximos alcanzados a mediados de 2023.

Con este panorama, la actividad muestra un crecimiento acumulado de apenas 0,1% en lo que va del año, una señal clara de estancamiento.

Mendoza, entre las provincias más afectadas por la retracción metalúrgica

El mapa productivo nacional revela una crisis extendida, encabezada por Buenos Aires, que registró una caída interanual del 7,7%. En segundo lugar se ubica la provincia de Mendoza, con un retroceso del 4,4%, seguida por Córdoba (-3,7%) y Santa Fe (-2,2%).

La baja también se refleja en casi todos los rubros de la actividad:

  • Fundición: lideró el desplome con -12,7%,
  • Equipos y aparatos eléctricos: -8,6%,
  • Bienes de capital: -3,9%
  • Equipamiento médico: -3,7%
  • Otros productos de metal: -2,8%
  • Autopartes: -2,5%
  • Maquinaria agrícola: -0,8%

“La industria metalúrgica atraviesa un momento muy complejo, con niveles de actividad excepcionalmente bajos, similares a los de un año muy malo como 2024, y con importaciones que crecieron alrededor del 70% interanual”, advirtió Elio Del Re, presidente de ADIMRA.

El directivo volvió a reclamar “una política industrial seria, como la que están impulsando numerosos países” y remarcó: “Detrás de cada producto que fabricamos hay empleo, consumo local y desarrollo en nuestras comunidades. Si la producción nacional queda fuera de la agenda, todo eso se debilita”.

Expectativas empresarias a la baja y más presión sobre el empleo

Las proyecciones para los próximos meses no son alentadoras. El 67,4% de las empresas espera que su producción continúe igual o disminuya, sin señales de un cambio de tendencia a corto plazo.

Pero el dato más preocupante es el laboral: el 83,3% de las firmas anticipa que mantendrá o reducirá su plantilla, en línea con la contracción interanual del 2,9% en el empleo metalúrgico.

A esto se suma un fuerte incremento de las importaciones. En septiembre alcanzaron los US$2.717 millones, lo que implica un aumento del 18,7% en dólares y del 42,6% en toneladas frente al mismo mes de 2024. Respecto de mediados del año pasado, las compras externas crecieron 84,7%.

Por el contrario, las exportaciones del sector totalizaron US$416 millones, marcando una caída del 5,7% interanual y evidenciando un deterioro adicional en la competitividad externa/ Ámbito Financiero

