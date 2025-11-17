17 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
MERCADO INMOBILIARIO

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en la provincia de Mendoza en noviembre 2025

Un nuevo informe de Inmodata revela cuál es el precio promedio del alquiler de una vivienda en los departamentos del Gran Mendoza. Los detalles.

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en la provincia de Mendoza en noviembre 2025

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en la provincia de Mendoza en noviembre 2025

Foto: Cristian Lozano
 Por Soledad Maturano

A partir de diciembre de 2025, los alquileres de viviendas en la provincia de Mendoza tendrán un aumento del 39,32% según el Índice de Contratos de Locación (ICL). Esto implica que un inquilino que venía pagando $400.000 pasará a abonar $557.300. Los datos forman parte del nuevo informe de Inmodata Mendoza.

Además del impacto del ICL, el informe realizado por la consultora muestra un movimiento creciente en la oferta: la disponibilidad de casas en alquiler subió 6% y la de departamentos aumentó 5% respecto del mes anterior, un indicador que empieza a equilibrar un mercado históricamente tensionado por la escasez.

Lee además
Cómo se realiza la tasación de propiedades en Mendoza. 
Para tener en cuenta

Tasaciones de propiedades: la Cámara Inmobiliaria de Mendoza explica cómo se le pone precio a un inmueble
El Gobierno sostuvo el superávit fiscal en octubre y Luis Caputo celebró el logro
Cuentas nacionales

El Gobierno sostuvo el superávit fiscal en octubre y Luis Caputo celebró el logro

Cómo se mueve la oferta de inmuebles en alquiler

Según Inmodata, la mayor concentración de departamentos en alquiler se mantiene en Ciudad (44,8%), seguida por Godoy Cruz (23,3%) y Guaymallén (16,2%). Más atrás se ubican Luján de Cuyo (6,5%) y Las Heras (4,7%).

En el caso de las casas, la distribución es más pareja:

  • Ciudad (23,8%)
  • Luján de Cuyo (23,5%)
  • Godoy Cruz (16,1%)
  • Guaymallén (13,9%)
  • Maipú (11,6%)
  • Las Heras (11,1%)

Cuánto cuesta alquilar y qué pasa con las cocheras

El informe también detalla los valores promedio de alquiler de departamentos de dos dormitorios con cochera:

  • Ciudad: $590.000
  • Godoy Cruz: $560.000
  • Guaymallén: $550.000
  • Luján de Cuyo: $520.000
  • Maipú: $510.000
  • Las Heras: $480.000

Por su parte, el mercado de cocheras muestra un movimiento puntual: actualmente hay 144 unidades publicadas únicamente en Ciudad, con un precio promedio de US$9.000.

image
El precio del alquiler promedio en la Ciudad de Mendoza se ubica en US$9.000

El precio del alquiler promedio en la Ciudad de Mendoza se ubica en US$9.000

Perspectivas del mercado inmobiliario mendocino

Asimismo, Inmodata identificó en su informe algunos indicadores positivos: mayor oferta mensual de alquileres, crecimiento en el otorgamiento de créditos, más consultas y visitas a inmuebles en venta.

Como señales intermedias, la consultora menciona el reciente aumento de tasas del Banco Nación y el incremento de propiedades publicadas en venta, aunque se mantiene estable la cantidad de inmuebles aptos para crédito.

Temas
Seguí leyendo

Jimena Latorre abrió un encuentro clave con empresas de Canadá para fortalecer la gestión energética

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 17 de noviembre de 2025

Crece el quiebre en la vitivinicultura tras el apoyo solitario de Bodegas de Argentina al INV

Crisis en la industria metalúrgica: fuerte caída y Mendoza entre las más afectadas del país

Comenzó el Black Week en supermercados mayoristas: qué descuentos hay en Mendoza y hasta cuándo

Elecciones en Chile: Camino a una disputa tradicional en una sociedad que no suelta a Pinochet

Cómo pagar tasas retributivas en ATM sin salir de casa: el paso a paso

Alarmante: se perdieron casi 20.000 empresas y 276.000 empleos en 21 meses de gestión

LO QUE SE LEE AHORA
Comenzó el Black Week en supermercados mayoristas: qué descuentos hay en Mendoza y hasta cuándo
PROMOCIÓN

Comenzó el Black Week en supermercados mayoristas: qué descuentos hay en Mendoza y hasta cuándo

Las Más Leídas

Guadalupe Fernández (18) y Tomás Bragado (17) perdieron la vida en la madrugada por un accidente vial.
Tristeza y unión

Tupungato, entre el duelo y la solidaridad: apoyo de la comunidad para despedir a los dos jóvenes fallecidos

Conocé los resultados del Brinco de este domingo 16 de noviembre.
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1328 del domingo 16 de noviembre

El sorteo 2402 de este domingo entregó el pozo record acumulado por varias semanas.
¡¡¡Qué afortunado!!!

De dónde es y cuánto dinero se llevó el ganador del pozo récord del Telekino de este domingo 16 de noviembre

Resultados del Quini 6 hoy domingo 16 de noviembre: números ganadores del sorteo 3322
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 del domingo 16 de noviembre: números ganadores del sorteo 3322

Comenzó el Black Week en supermercados mayoristas: qué descuentos hay en Mendoza y hasta cuándo
PROMOCIÓN

Comenzó el Black Week en supermercados mayoristas: qué descuentos hay en Mendoza y hasta cuándo

Te Puede Interesar

El Gobierno sostuvo el superávit fiscal en octubre y Luis Caputo celebró el logro
Cuentas nacionales

El Gobierno sostuvo el superávit fiscal en octubre y Luis Caputo celebró el logro

Por Sitio Andino Economía
Cuánto cuesta alquilar una vivienda en la provincia de Mendoza en noviembre 2025
MERCADO INMOBILIARIO

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en la provincia de Mendoza en noviembre 2025

Por Soledad Maturano
Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente, presentó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de Malargüe Distrito Minero Occidental II. Foto: Daniel Cano. video
Legislatura

Qué dijo Jimena Latorre sobre la posible modificación de la Ley de Glaciares

Por Florencia Martinez del Rio