Cuánto cuesta alquilar una vivienda en la provincia de Mendoza en noviembre 2025

A partir de diciembre de 2025, los alquileres de viviendas en la provincia de Mendoza tendrán un aumento del 39,32% según el Índice de Contratos de Locación (ICL). Esto implica que un inquilino que venía pagando $400.000 pasará a abonar $557.300 . Los datos forman parte del nuevo informe de Inmodata Mendoza.

Además del impacto del ICL, el informe realizado por la consultora muestra un movimiento creciente en la oferta: la disponibilidad de casas en alquiler subió 6% y la de departamentos aumentó 5% respecto del mes anterior, un indicador que empieza a equilibrar un mercado históricamente tensionado por la escasez.

Según Inmodata, la mayor concentración de departamentos en alquiler se mantiene en Ciudad (44,8%) , seguida por Godoy Cruz (23,3%) y Guaymallén (16,2%) . Más atrás se ubican Luján de Cuyo (6,5%) y Las Heras (4,7%) .

En el caso de las casas, la distribución es más pareja:

Ciudad (23,8%)

Luján de Cuyo (23,5%)

Godoy Cruz (16,1%)

Guaymallén (13,9%)

Maipú (11,6%)

Las Heras (11,1%)

Cuánto cuesta alquilar y qué pasa con las cocheras

El informe también detalla los valores promedio de alquiler de departamentos de dos dormitorios con cochera:

Ciudad : $590.000

: Godoy Cruz: $560.000

Guaymallén: $550.000

Luján de Cuyo: $520.000

Maipú: $510.000

Las Heras: $480.000

Por su parte, el mercado de cocheras muestra un movimiento puntual: actualmente hay 144 unidades publicadas únicamente en Ciudad, con un precio promedio de US$9.000.

image El precio del alquiler promedio en la Ciudad de Mendoza se ubica en US$9.000

Perspectivas del mercado inmobiliario mendocino

Asimismo, Inmodata identificó en su informe algunos indicadores positivos: mayor oferta mensual de alquileres, crecimiento en el otorgamiento de créditos, más consultas y visitas a inmuebles en venta.

Como señales intermedias, la consultora menciona el reciente aumento de tasas del Banco Nación y el incremento de propiedades publicadas en venta, aunque se mantiene estable la cantidad de inmuebles aptos para crédito.