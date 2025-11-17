Alarmante: se perdieron casi 20.000 empresas y 276.000 empleos en 21 meses de gestión

En 21 meses de gestión, Javier Milei registró la pérdida de casi 20 mil empresas y 276 mil empleos.

Un análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela que, entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, se suprimieron 19.164 empresas y se perdieron 276.624 puestos de trabajo registrados en el país. El periodo coincide casi en su totalidad con la gestión de Javier Milei , que asumió la presidencia en diciembre de 2023.

El estudio estima que el empleo registrado en unidades productivas cayó un 2,81% en ese período, lo que equivale a más de 432 empleos formales perdidos cada día.

El golpe mayor se dio en la administración pública , defensa y seguridad social obligatoria, con una reducción de 86.982 trabajadores. Le siguió el sector de la construcción , que perdió 76.292 puestos, y los servicios de transporte y almacenamiento , con una caída de 59.838 empleos, señala el informe que reproduce Noticias Argentinas.

En términos relativos, la construcción retrocedió un 16%, los servicios de transporte un 11,2% y los servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento un 7,1%.

Empresas que cierran

El informe de CEPA también señala que el número de empleadores registrados pasó de 512.357 a 493.193 en esos 21 meses, lo cual implica el cierre o baja de actividad de casi 30 empresas por día.

El sector más afectado en cantidad de empleadores fue el de transporte y almacenamiento, que perdió 4.685 empresas. Le siguieron el comercio mayorista/minorista (-3.510 empleadores), los servicios inmobiliarios (-2.952), los servicios profesionales, científicos y técnicos (-2.053), la industria manufacturera (-1.974) y la construcción (-1.790).

Empresas pequeñas y grandes en caída

La mayoría de las empresas que cerraron pertenecían al segmento de hasta 500 trabajadores: 19.094 empresas menos, representando el 99,63 % del total de empleadores perdidos.

Sin embargo, aunque en menor número, las firmas de más de 500 trabajadores concentraron el 68,15% de la caída total del empleo registrado (188.525 puestos). Las pequeñas firmas (nebis 500 trabajadores) redujeron su dotación en 88.099 empleos (31,85%).