17 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Para tener en cuenta

Cómo pagar tasas retributivas en ATM sin salir de casa: el paso a paso

La Administración Tributaria Mendoza (ATM) habilitó el pago de tasas retributivas desde su portal oficial. ¿Qué se puede hacer a través de esta herramienta?

Tasas retributivas: la Administración Tributaria Mendoza (ATM) sumó un mecanismo que simplifica trámites

Tasas retributivas: la Administración Tributaria Mendoza (ATM) sumó un mecanismo que simplifica trámites

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Economía

La Administración Tributaria Mendoza (ATM) informó que ya se encuentra disponible el pago en línea de los códigos correspondientes a las tasas retributivas de servicios, montos que deben abonarse para avanzar con distintos trámites ante la Administración Pública provincial. Según detalló el organismo, el procedimiento puede realizarse ingresando al portal oficial y seleccionando la opción “Pagar online”.

Las tasas retributivas de servicios representan una prestación económica que se paga como contraprestación por los servicios brindados por la Administración Pública central, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y sus respectivas dependencias. De acuerdo con la normativa vigente, estas tasas deben ser abonadas exclusivamente por quienes utilizan efectivamente dichos servicios.

Lee además
José Antonio Kast, el gran ganador de las elecciones de este domingo en Chile
Procesos electorales

Elecciones en Chile: Camino a una disputa tradicional en una sociedad que no suelta a Pinochet
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 17 de noviembre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 17 de noviembre de 2025

Los montos correspondientes a cada tasa, ya sean importes fijos o alícuotas proporcionales, están establecidos por la Ley Impositiva 2025, que regula el esquema actual para el cobro de prestaciones estatales. Esta modalidad digital busca simplificar el acceso a los servicios y facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes.

Administración Tributaria Mendoza: paso a paso para abonar en línea

  • Ingresar a www.atm.mendoza.gov.ar
  • Seleccionar el botón “Pagar online”
  • Cliquear en la opción “Tasas”
  • Ingresar el número de CUIT y presionar “Pagar tasa”
  • Una vez validado el ingreso, volver a hacer clic en “Pagar tasa”
  • Elegir la repartición ante la cual se presentará la tasa a abonar
  • Seleccionar la tasa correspondiente
  • Verificar que los datos sean correctos
  • Confirmar y presionar “Pagar”

Con la habilitación del pago online, la ATM suma una herramienta que permite realizar gestiones de forma más ágil, evitando traslados y reduciendo tiempos de espera en los organismos públicos.

Temas
Seguí leyendo

Alarmante: se perdieron casi 20.000 empresas y 276.000 empleos en 21 meses de gestión

ANSES: quiénes cobran este lunes 17 de noviembre de 2025

Billeteras virtuales: el BCRA anunció una medida que afecta a beneficiarios de planes sociales

Argentina y Estados Unidos: un marco sin garantías, lleno de dudas y asimetrías

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 16 de noviembre de 2025

El poder del romero mendocino: UNCuyo e INTA investigan sus beneficios medicinales

La OIV alerta por la segunda producción mundial de vino más baja del siglo

Oportunidad para cambiar el auto: Banco Nación lanzó créditos con tasas bajas para 0 km y usados

LO QUE SE LEE AHORA
En 21 meses de gestión, Javier Milei registró la pérdida de casi 20 mil empresas y 276 mil empleos.
informe

Alarmante: se perdieron casi 20.000 empresas y 276.000 empleos en 21 meses de gestión

Las Más Leídas

Guadalupe Fernández (18) y Tomás Bragado (17) perdieron la vida en la madrugada por un accidente vial.
Tristeza y unión

Tupungato, entre el duelo y la solidaridad: apoyo de la comunidad para despedir a los dos jóvenes fallecidos

Conocé los resultados del Brinco de este domingo 16 de noviembre.
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1328 del domingo 16 de noviembre

Telekino
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2402 y números ganadores del domingo 16 de noviembre

El sorteo 2402 de este domingo entregó el pozo record acumulado por varias semanas.
¡¡¡Qué afortunado!!!

De dónde es y cuánto dinero se llevó el ganador del pozo récord del Telekino de este domingo 16 de noviembre

Resultados del Quini 6 hoy domingo 16 de noviembre: números ganadores del sorteo 3322
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy domingo 16 de noviembre: números ganadores del sorteo 3322

Te Puede Interesar

La Suprema Corte implementó el nuevo sistema para litigar sin gastos: cómo se aplicará.
Acordada

La Suprema Corte implementó el nuevo sistema para litigar sin gastos: cómo se aplicará

Por Florencia Martinez del Rio
Autismo en las aulas: así abordan la neurodivergencia las universidades de Mendoza. Imagen generada con IA
Educación Superior

Autismo en las aulas: así abordan la neurodivergencia las universidades de Mendoza

Por Natalia Mantineo
Se cumplen 6 años del primer caso de coronavirus en el mundo: la historia del paciente cero
Efemérides

Se cumplen 6 años del primer caso de coronavirus en el mundo: la historia del paciente cero

Por Sitio Andino Sociedad