Cómo pagar tasas retributivas en ATM sin salir de casa: el paso a paso

Tasas retributivas: la Administración Tributaria Mendoza (ATM) sumó un mecanismo que simplifica trámites Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Por Sitio Andino Economía







La Administración Tributaria Mendoza (ATM) informó que ya se encuentra disponible el pago en línea de los códigos correspondientes a las tasas retributivas de servicios, montos que deben abonarse para avanzar con distintos trámites ante la Administración Pública provincial. Según detalló el organismo, el procedimiento puede realizarse ingresando al portal oficial y seleccionando la opción “Pagar online”.

Las tasas retributivas de servicios representan una prestación económica que se paga como contraprestación por los servicios brindados por la Administración Pública central, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y sus respectivas dependencias. De acuerdo con la normativa vigente, estas tasas deben ser abonadas exclusivamente por quienes utilizan efectivamente dichos servicios.

Los montos correspondientes a cada tasa, ya sean importes fijos o alícuotas proporcionales, están establecidos por la Ley Impositiva 2025, que regula el esquema actual para el cobro de prestaciones estatales. Esta modalidad digital busca simplificar el acceso a los servicios y facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes.

Administración Tributaria Mendoza: paso a paso para abonar en línea Ingresar a www.atm.mendoza.gov.ar

Seleccionar el botón “Pagar online”

Cliquear en la opción “Tasas”

Ingresar el número de CUIT y presionar “Pagar tasa”

Una vez validado el ingreso, volver a hacer clic en “Pagar tasa”

Elegir la repartición ante la cual se presentará la tasa a abonar

Seleccionar la tasa correspondiente

Verificar que los datos sean correctos

Confirmar y presionar “Pagar” Con la habilitación del pago online, la ATM suma una herramienta que permite realizar gestiones de forma más ágil, evitando traslados y reduciendo tiempos de espera en los organismos públicos.