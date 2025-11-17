17 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Cuentas nacionales

El Gobierno sostuvo el superávit fiscal en octubre y Luis Caputo celebró el logro

En octubre, el Sector Público Nacional registró un superávit primario de $823.925 millones y el financiero fue de $517.672 millones. Qué dijo Luis Caputo.

El Gobierno sostuvo el superávit fiscal en octubre y Luis Caputo celebró el logro

El Gobierno sostuvo el superávit fiscal en octubre y Luis Caputo celebró el logro

Las cuentas públicas registraron en octubre un superávit primario de $517.672 millones, según informó el Ministerio de Economía. Este saldo es consecuencia de un saldo primario de $823.825 millones, que se reduce luego del pago de $306.253 millones de intereses de deuda. Luis Caputo celebró el logro de su equipo.

De esta forma, el sector público acumuló al décimo mes del año un superávit de 0,5% del PIB y primario de 1,4%, de acuerdo a la planilla que se informó en forma oficial.

Los detalles de la situación fiscal a cargo de Luis Caputo

Los ingresos totales del Sector Público Nacional (SPN) en el mes alcanzaron los $11.987.193 millones (+28,1% interanual). Dentro de ese total, los recursos tributarios, presentaron un crecimiento de +24,4% i.a. explicado principalmente por la variación de los ingresos correspondientes a los Derechos de Importación (+65,7% i.a.), Ganancias (+41,8% i.a.), los Débitos y Créditos (+41,2% i.a.), los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (+35,9% i.a.) y el IVA neto de reintegros (+31,5% i.a.).

“Cabe señalar que la comparación interanual en el total de recursos tributarios se ve afectada por la vigencia del impuesto PAIS y los ingresos generados a partir del proceso de exteriorización de activos y de los fondos relacionados con el Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (REIBP)”.

Por su parte, durante octubre, los gastos primarios del Sector Público Nacional alcanzaron los $11.163.268 millones (+29,6% i.a.). En ese sentido, las prestaciones sociales ascendieron a $6.891.369 millones (+31,5% i.a.) y las remuneraciones a $1.416.199 millones (+21,9% i.a.).

En tanto, las transferencias corrientes alcanzaron los $4.131.125 millones (+15,1% i.a.). Aquellas correspondientes al sector privado presentaron un crecimiento de +$453.927,6 millones (+16,7% i.a.). Por su parte, las transferencias corrientes al sector público realizadas en octubre alcanzaron los $957.908,3 millones (+13,4% i.a.).

Por último, los subsidios económicos se ubicaron en $1.041.225 millones (+27,1% i.a.), donde los energéticos subieron 28,2% i.a., mientras que los destinados al transporte lo hicieron en 27,3% i.a.

Qué dijo el Ministro de Economía

Luis Caputo detalló la situación fiscal de la Argentina y celebró el logro a través de X. "Este resultado, en el mes de las elecciones nacionales de medio término, vuelve a ratificar el compromiso absoluto con el ancla fiscal. El orden fiscal y monetario ha permitido limitar el impacto sobre la población de la caída en la demanda de dinero generada por la volatilidad política y los intentos de parte de la oposición en el Congreso de romper el equilibrio fiscal", expresó.

Por su parte, el presidente Javier Milei también festejó el objetivo alcanzado por la cartera de Economía. "Esto se ha dado en el momento más intenso de la campaña electoral. Si vieras que linda, está la Argentina... Ya se está limpiando todos los vicios de los populistas", indicó.

Milei y Caputo destacaron el superávit dado que el primario está en 1,4% y el compromiso que tomaron con el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé llegar a 1,6% durante 2025. Sin embargo, los últimos meses del año representan un desafío para el gobierno por el pago de aguinaldos, entre otros factores.

