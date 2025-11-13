13 de noviembre de 2025
Luis Caputo abrió la conferencia de la UIA y habló sobre política cambiaria, inflación e inversiones

Ante referentes del empresariado nacional, Luis Caputo defendió las políticas económicas y marcó los desafíos que el Gobierno busca consolidar.

Luis Caputo abrió la conferencia de la UIA y habló sobre política cambiaria, inflación e inversiones

Luis Caputo abrió la conferencia de la UIA y habló sobre política cambiaria, inflación e inversiones

El ministro de Economía, Luis Caputo, participó de la 31ª Conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA), donde habló sobre la situación política y económica del país. Durante su exposición, defendió la política cambiaria actual y sostuvo que las bandas de flotación están “bien calibradas”. Además, advirtió: “Hay que graduarse primero antes de flotar libremente, no nos agrandemos”.

El encuentro, que se desarrolla bajo el lema “El futuro se produce hoy” en el Centro de Convenciones Buenos Aires (CEC), reúne a referentes del empresariado nacional, miembros del Gobierno y especialistas del ámbito académico.

Luis Caputo defendió las bandas cambiarias

Ante un auditorio compuesto por industriales y empresarios, Caputo remarcó que la política cambiaria vigente es la adecuada en el contexto actual. "La mayoría de los países no flota libremente, no flota nadie". Sin embargo, advirtió: "No nos agrandemos tampoco, porque ya nos pasó en el pasado que intentamos flotar y no estaban las condiciones, y cuando tenemos un shock tenemos que poner cepo".

Luis Caputo defendió la política cambiaria y la flotación de bandas, aunque advirtió

Luis Caputo defendió la política cambiaria y la flotación de bandas, aunque advirtió "no nos agrandemos"

El ministro señaló que los debates sobre dejar flotar el dólar libremente deben darse “cuando las condiciones estén maduras”. Y agregó: “Cuando las cosas empiezan a ir mejor queremos correr más rápido de lo que nos dan las piernas”.

En esa línea, ofreció un ejemplo sobre el volumen de operaciones del mercado cambiario: “El mercado de cambios nuestro está operando USD 200 millones por día. Pero si alguien cree que se puede flotar libremente, en un mercado que lo hace en USD 90 millones, USD 200 millones por día, creo que nunca operaron un mercado”.

Caputo destacó la baja del déficit y la solidez del programa económico

Durante su exposición, el ministro repasó los resultados económicos del último año, poniendo énfasis en la reducción del déficit fiscal, al que definió como una de las “anclas centrales” del plan económico. También hizo referencia al último dato de inflación, que fue del 2,3% en octubre:

La verdad es que, para lo que fue el último mes, creemos que el número de inflación prueba justamente que el programa es muy sólido, porque en otro momento, con un impacto así como hemos tenido, seguramente hubiéramos visto guarismos inflacionarios bastante más altos La verdad es que, para lo que fue el último mes, creemos que el número de inflación prueba justamente que el programa es muy sólido, porque en otro momento, con un impacto así como hemos tenido, seguramente hubiéramos visto guarismos inflacionarios bastante más altos

Expectativas de inversión y llegada de dólares

En el tramo final de su discurso, Caputo se mostró optimista respecto a la llegada de inversiones y la evolución de las exportaciones. “Cuando miramos los flujos a futuro, también hay que ser muy, muy optimistas en función de las inversiones que ya están en curso”, expresó.

“Este es un país que tradicionalmente vivió de los dólares del agro, que promediaron más o menos el orden de los veinticinco mil, veintiséis mil millones de dólares, que claramente, al momento que logremos sacarle las retenciones, seguramente ese número se va a incrementar fuertemente”, agregó.

Además, aseguró que la Argentina se encamina hacia un cambio estructural en su balanza comercial: “Con las inversiones que ya están en curso, en muy pocos años vamos a tener una balanza energética y minera que va a ser, por lo menos, el doble de lo que es hoy el agro”.

Por último, proyectó que “para 2030 o 2031, vamos a estar en cuarenta y ocho mil millones, cincuenta y siete mil millones de superávit. Entonces, se viene una entrada de dólares por exportaciones realmente fenomenal, así que nosotros nos sentimos muy cómodos con el calibramiento de las bandas”/ NA, Infobae y Perfil

