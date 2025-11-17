Rescataron a un turista que se perdió en un cerro de Alta Montaña

El turista fue auxiliado en Alta Montaña y ahora se encuentra en buen estado de salud.

La Policía de Mendoza desplegó un importante operativo para auxiliar a un turista que se extravió y decidió pedir ayuda. Fue en un cerro de Vallecitos, en Alta Montaña , en tanto que los efectivos lograron identificar al hombre a unos 3.400 metros de altura, sobre el nivel del mar.

El procedimiento fue en el cerro San Bernardo, en Vallecito, Alta Montaña , en la tarde de este domingo.

La víctima, de quien no trascendió su identidad , fue auxiliada y actualmente se encuentra en perfecto estado de salud.

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad, todo comenzó a las 15.30 de este domingo cuando ingresó al 911 el llamado de un turista que solicitaba ayuda.

De esta forma, la policía comenzó a analizar la comunicación y se determinó que el damnificado estaba pidiendo ayuda en zona de Vallecitos, en Alta Montaña.

Con esos datos la policía se dirigió al lugar y comenzó un rastrillaje, que dio sus frutos cerca de las 17 del domingo en zona del Cerro San Bernardo, a unos 3.400 metros de altura sobre el nivel del mar.

El hombre estaba en buen estado, por lo que la policía le ofreció hidratación y luego lo acompañó en el descenso.