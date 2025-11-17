La Policía de Mendoza desplegó un importante operativo para auxiliar a un turista que se extravió y decidió pedir ayuda. Fue en un cerro de Vallecitos, en Alta Montaña, en tanto que los efectivos lograron identificar al hombre a unos 3.400 metros de altura, sobre el nivel del mar.
El procedimiento fue en el cerro San Bernardo, en Vallecito, Alta Montaña, en la tarde de este domingo.
La víctima, de quien no trascendió su identidad, fue auxiliada y actualmente se encuentra en perfecto estado de salud.
Rescataron a un turista que se perdió en un cerro de Alta Montaña
Según informaron desde el Ministerio de Seguridad, todo comenzó a las 15.30 de este domingo cuando ingresó al 911 el llamado de un turista que solicitaba ayuda.
De esta forma, la policía comenzó a analizar la comunicación y se determinó que el damnificado estaba pidiendo ayuda en zona de Vallecitos, en Alta Montaña.
Con esos datos la policía se dirigió al lugar y comenzó un rastrillaje, que dio sus frutos cerca de las 17 del domingo en zona del Cerro San Bernardo, a unos 3.400 metros de altura sobre el nivel del mar.
El hombre estaba en buen estado, por lo que la policía le ofreció hidratación y luego lo acompañó en el descenso.