22 de marzo de 2026
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Alta Montaña, Mendoza: qué hacer y los lugares que no te podés perder

Con la llegada del otoño, la Alta Montaña de Mendoza se vuelve ideal para recorrer. Descubrí qué hacer y los lugares imperdibles para disfrutar.

Alta Montaña, Mendoza: qué hacer y los lugares que no te podés perder

Alta Montaña, Mendoza: qué hacer y los lugares que no te podés perder

 Por Juan Pablo Strappazzon

Con el fin del verano y la llegada del otoño, las temperaturas agradables crean el escenario perfecto para recorrer la Alta Montaña de Mendoza. En esta nota, te contamos qué hacer y te recomendamos algunos lugares imperdibles para disfrutar en general durante todo el año.

Descubrí Los Penitentes, el lugar ideal para disfrutar la Alta Montaña

Los Penitentes es uno de los destinos más emblemáticos de la Alta Montaña de Mendoza, ubicado a unos 170 kilómetros de la capital provincial, sobre la Ruta Nacional 7 y muy cerca del Parque Aconcagua. Rodeado por la Cordillera de los Andes, este lugar se destaca por sus paisajes imponentes, con montañas que pueden presentar nieve moderada durante el otoño y vistas panorámicas que lo convierten en una parada obligada para quienes recorren el corredor hacia Chile.

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Los Penitentes es uno de los destinos más emblemáticos de la Alta Montaña

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Puente del Inca: un lugar único en la cordillera que tenés que conocer

Ubicado en la Cordillera de los Andes, en el departamento de Las Heras y a unos 190 kilómetros de la Ciudad de Mendoza, el Puente del Inca es una de las joyas naturales más impactantes de la provincia. Se trata de una formación rocosa única que atraviesa el río Las Cuevas, rodeada de montañas imponentes y paisajes de alta montaña que cautivan a quienes lo visitan.

Este destino es ideal para disfrutar del turismo al aire libre, sacar fotografías, recorrer miradores y conectarse con la naturaleza. Además, su entorno ofrece flora y fauna típica de la región andina, lo que lo convierte en un lugar perfecto para paseos en familia, escapadas y experiencias en plena montaña, con vistas inolvidables durante todo el año.

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El Puente del Inca, la maravilla natural que enamora en Mendoza

El Puente del Inca, la maravilla natural que enamora en Mendoza

Cristo Redentor de los Andes: una joya histórica en plena cordillera

Ubicado en plena Cordillera de los Andes, en la zona de Las Cuevas y a unos 170 kilómetros de la ciudad de Mendoza, el Cristo Redentor de los Andes es uno de los monumentos más emblemáticos y simbólicos de la provincia. Se alza a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, en un entorno imponente de alta montaña, rodeado de picos nevados y vistas panorámicas únicas que lo convierten en un destino imperdible.

Este sitio no solo destaca por su belleza natural, sino también por su valor histórico, ya que simboliza la paz y la amistad entre Argentina y Chile. Quienes lo visitan pueden disfrutar de miradores naturales, realizar recorridos fotográficos y vivir una experiencia inolvidable en plena montaña, combinando historia, cultura y paisajes espectaculares.

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Cristo Redentor de los Andes: un monumento histórico

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Uspallata: el rincón de Mendoza con paisajes únicos y actividades al aire libre

Uspallata es una localidad ubicada en el departamento de Las Heras, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Mendoza, y forma parte del corredor hacia la Alta Montaña por la Ruta Nacional 7, en el camino internacional hacia Chile. Rodeado por la Cordillera de los Andes, este valle se encuentra a más de 1.900 metros sobre el nivel del mar y se caracteriza por su entorno natural imponente, con montañas, cerros coloridos y amplios paisajes abiertos que lo convierten en uno de los destinos más atractivos de la región.

En Uspallata se pueden realizar diversas actividades al aire libre, como trekking, cabalgatas, ciclismo y recorridos por sitios históricos. Además, es un punto estratégico para visitar lugares cercanos de la Alta Montaña. Sus paisajes combinan formaciones rocosas únicas, cielos despejados y una tranquilidad ideal para desconectarse, lo que lo convierte en una opción perfecta para disfrutar de la montaña durante todo el año.

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Uspallata: el rincón de Mendoza con paisajes únicos y actividades al aire libre

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