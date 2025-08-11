Los Penitentes se reinventa con una propuesta que vuelve a unir a Mendoza y la cordillera

El Centro de Montaña Los Penitentes ocupa una parte fundamental en la historia de Mendoza , provincia que además de ser la Tierra del sol y del buen vino, atrae a miles de visitantes cada año con su imponente cordillera de Los Andes . Pese a diferentes adversidades que enfrenta el sector que vive de la montaña , el panorama es alentador gracias a una nueva propuesta del espacio inaugurado hace más de 45 años.

El pliego de adjudicación del complejo establece que el parque debía abrir en vacaciones de invierno con servicios mínimos como baños, restaurante y playa de estacionamiento. Con notable obediencia, a comienzos de julio se abrieron sus puertas y el centro comenzó a recibir a turistas y mendocinos .

No obstante, la aplaudida -y viral- cereza del postre llegó el primer fin de semana de agosto, cuando Los Penitentes se convirtió en el epicentro de un evento que reunió música, vino y la presencia de cientos de mendocinos . “El proyecto fue un poco para dar a conocer el lugar. Varios sponsors nos quisieron acompañar, pusimos micros gratuitos para la gente que quería asistir y, realmente, fue exitoso. Nos quedamos bastante contentos y creo que la gente que fue también”, expresó Pablo García , socio de la empresa adjudicataria que obtuvo una concesión por un plazo mínimo de 20 años.

En las redes del parque se pueden ver fragmentos de la fiesta que revitalizó la montaña tras la finalización de las vacaciones de invierno . Los visitantes que disfrutaron de una tentadora oferta gastronómica y degustación de vinos , también pudieron “entrar en calor” bailando, alrededor de fogatas , al ritmo de un dj set.

image Penitentes Park / Instagram

Afortunadamente, este evento social fue solo un vistazo de lo que está por venir. Según expresó García a SITIO ANDINO, la idea es que el parque funcione todo el año con más iniciativas de esta índole. “Estamos armando un centro recreativo anual, no solo de esquí. Eso no quiere decir que no se podrá esquiar. De hecho, vamos haciendo lo que podemos para que se puedan utilizar las pistas, siempre y cuando la nieve lo permita”, señaló García.

El desafío en alta montaña de la falta de nieve

La temporada 2025 estuvo marcada por la escasez de nieve, un factor que afectó la actividad invernal. “Tuvimos la mala suerte de que no nevó, entonces no pudimos tener la parte recreativa, pero si no estaba también”, comentó el empresario.

Actualmente, el Centro de Montaña Los Penitentes permanece cerrado para cumplir con el Master Plan. “Eso sería la prioridad”, afirmó García. Los trabajos incluyen remodelación de edificios, mejoras en la playa de estacionamiento, la peatonal y el sistema de luminarias, así como estudios de suelo.

"Hasta aquí llegamos": la falta de nieve obliga a Los Puquios a anticipar el cierre de la temporada

La escasez de nieve fue una problemática generalizada que, en el caso de Mendoza, afecta a varios centros de esquí y, puntualmente, ocasionó el cierre anticipado del Parque de Nieve Los Puquios. Según anunciaron, la baja de persianas será el domingo 17 de agosto.

A pesar de la falta de nevadas significativas, el Parque logró sostener sus operaciones gracias a la generación de nieve artificial. Sin embargo, la producción de nieve fue suficiente solo para el uso de trineos, lo que limitó la oferta y evidenció la dificultad de replicar las condiciones óptimas para el esquí y el snowboard.

alta montaña, montaña, invierno, mendoza, ruta, nevado, nieve, invierno, turismo, vacaciones de invierno, penitentes.jpg Foto: Yemel Fil

La última gran nevada se registró el 28 de junio, pero el viento y el sol se encargaron de disiparla rápidamente, una situación que se repitió a principios de agosto.

Un nuevo capítulo para Los Penitentes

A este diario, García señaló que trabajan a pleno en el proyecto de lo que será el centro comercial y la bodega con restaurante y viñedo. “Queremos un lugar de servicios dignos y lindo para el visitante”, adelantó. La iniciativa busca diversificar la oferta turística y brindar opciones para quienes visiten la alta montaña en cualquier estación.

En el futuro cercano, el plan contempla una escuela de esquí, alquiler de equipamiento y servicio médico. Estas propuestas se sumarán a las actividades recreativas y a la infraestructura renovada, con el objetivo de atraer a más visitantes nacionales e internacionales.

Hotel Ayelen Penitentes hoteler

“Si Dios quiere y todo nos acompaña, antes de fin de año esperamos tener algún atractivo recreativo para poder ser competitivos”, aseguró Pablo García. La empresa apuesta a que Penitentes Park recupere su lugar como referencia turística en Mendoza.

Con la combinación de obras, actividades y propuestas gastronómicas, Los Penitentes busca posicionarse como un destino abierto todo el año. El proyecto de Mapsa Group no solo pretende recuperar el esplendor del centro, sino también adaptarlo a las necesidades del turismo actual.