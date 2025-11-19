19 de noviembre de 2025
Terrible accidente vial dejó a un herido grave en Godoy Cruz

Un motociclista sufrió fracturas y heridas de gravedad tras un accidente vial en una esquina de Godoy Cruz.

 Por Pablo Segura

Un hombre de 32 años sufrió heridas de suma gravedad al protagonizar un accidente vial en Godoy Cruz, cuando chocó con su moto contra un auto, quedando tendido en la vía pública con lesiones en varias partes de su cuerpo.

El siniestro ocurrió minutos antes de la medianoche en el cruce de las calles Aconcagua y Antonio Tomba, en Godoy Cruz y la víctima sufrió fracturas varias por lo que debió ser trasladado, de urgencia, al hospital Central.

En tanto que el control de alcoholemia a ambos conductores arrojó resultado negativo.

Según las primeras pericias, el accidente vial fue protagonizado por una moto Corven 150 cc y un VW Polo.

La víctima manejaba el rodado menor y circulaba por Antonio Tomba de sur a norte. Al llegar a la esquina mencionada y por causas que se investigan, chocó contra el Polo, que estaba al mando de un hombre de 34 años y se movilizaba por Aconcagua.

Como consecuencia del choque, el motociclista fue quien se llevó la peor parte y quedó tendido en la vía pública, con fracturas y politraumatismos varios. En tanto que la moto terminó en el interior de una acequia.

En la escena del accidente vial trabajaron médicos del SEC, móviles policiales de la Comisaría 34 y también personal de Tránsito Municipal junto a Científica.

Ahora la justicia investiga la mecánica del accidente vial para determinar la responsabilidad de cada uno de los conductores.

Por Cecilia Zabala