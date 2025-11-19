19 de noviembre de 2025
{}
La organización de "La Encrucijada" se desliga del accidente vial que terminó con la vida de un motociclista

La organización del Rally Cross Country La Encrucijada aclaró que no tuvo participación en el accidente fatal ocurrido en General Alvear.

La organización La Encrucijada aclaró que no tuvo participación en el accidente fatal ocurrido en General Alvear

La organización La Encrucijada aclaró que no tuvo participación en el accidente fatal ocurrido en General Alvear

Foto: Municipalidad de General Alvear

La postura de La Encrucijada tras el accidente vial en General Alvear

Hugo Balada, representante de la organización La Encrucijada, aclaró en diálogo con Sitio Andino que el accidente fatal registrado en General Alveal (a unos 35 kilómetros del lugar donde se desarrollaba la competencia) no involucró a ningún vehículo perteneciente a la organización.

Según explicó, "todas las camionetas oficiales salen juntas entre las 4.30 y 5 de la mañana hacia el circuito y están identificadas con números en las puertas". Por este motivo, señaló que es incorrecto que se haya informado que en el accidente participó "un auxilio de La Encrucijada".

Hugo sostuvo que el vehículo implicado en el choque era una camioneta particular, perteneciente a un hombre que viajaba con su esposa y sus dos hijos, quienes se habían trasladado desde el Gran Mendoza a General Alvear, para ver la carrera como espectadores.

Afirmó que "no se trataba de un participante ni de un auxiliar del evento", y que incluso la moto que transportaban tampoco pertenece a la organización.

"Lo lamentable es la pérdida irreparable de una vida", expresó Balada sobre la muerte del motociclista. Asimismo, informó que La Encrucijada no posee motos, ni cuatriciclos, sino únicamente camionetas equipadas con radios para mantenerse comunicados durante las competencias.

Los detalles del accidente que terminó con la vida del motociclista

El accidente vial ocurrió el 9 de noviembre. La camioneta circulaba por Sarmiento hacia el sur, mientras que la moto lo hacía por José Ingenieros hacia el oeste.

Medina —oriundo de Bowen, padre de seis hijos y empleado de un supermercado del distrito— falleció pasadas las 14 de este martes en el hospital Español, donde había sido derivado tras una primera atención en el Hospital Enfermeros Argentinos.

Ezequiel Medina, motociclista fallecido Bowen
A pesar de los esfuerzos médicos y del tratamiento intensivo, no logró recuperarse de las heridas

A pesar de los esfuerzos médicos y del tratamiento intensivo, no logró recuperarse de las heridas

Tras el impacto, Medina ingresó al hospital Enfermeros Argentinos con politramatismos graves, incluyendo fracturas costales y fracturas en miembro superior e inferior izquierdo. Su estado era crítico desde el inicio.

Luego, el motociclista fue trasladado al hospital Español para recibir atención de mayor complejidad. A pesar de los esfuerzos médicos y del tratamiento intensivo, no logró recuperarse de las heridas y murió este martes, generando conmoción en Bowen, donde era muy conocido.

