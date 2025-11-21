21 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Preocupante

DGE, en alerta: en Mendoza, más del 50% de los alumnos del Secundario debe dos o más materias

Los datos, proporcionados por la Dirección General de Escuelas, son preocupantes y las autoridades buscan revertir el número con la Recuperación de Saberes.

DGE, en alerta: en Mendoza, más del 50% de los alumnos del Secundario debe dos o más materias.

DGE, en alerta: en Mendoza, más del 50% de los alumnos del Secundario debe dos o más materias.

Foto: Yemel Fil
 Por Natalia Mantineo

La Dirección General de Escuelas (DGE) encendió la alarma al señalar que más del 50% de los alumnos de Educación Secundaria adeuda dos o más materias, una cifra que preocupa a las autoridades de la provincia de Mendoza aunque confían que se podría revertir durante la instancia de Recuperación de Saberes.

De acuerdo con la información oficial, los espacios curriculares que más dificultades presentaron para los alumnos fueron: Lengua, Matemática e Inglés.

Lee además
Finde largo: qué pasará con las clases en Mendoza este viernes 21 de noviembre.
Finde largo

Finde largo: qué pasará con las clases en Mendoza este viernes 21 de noviembre
Cuándo comienzan las clases 2026 en Mendoza: las fechas de inicio y posible receso de invierno
Educación

Cuándo empiezan las clases 2026 en Mendoza: fechas de inicio y posible receso de invierno
clases.jpg
DGE, en alerta por el alto porcentaje de alumnos que adeuda dos o más materias.

DGE, en alerta por el alto porcentaje de alumnos que adeuda dos o más materias.

DGE, en alerta: fechas clave para la recuperación

El proceso de Recuperación de Saberes arrancó el 2 de noviembre y se extenderá hasta el 28 de este mes en todos los establecimientos educativos, tanto del sector público como privado. Esta instancia está destinada a varios grupos de estudiantes:

  • Alumnos con espacios curriculares pendientes de aprobación.

  • Quienes rinden en condición de libres.

  • Estudiantes que adeudan por equivalencias.

  • Egresados que aún tienen contenidos pendientes de aprobación.

Los alumnos que, a pesar de la Recuperación de Saberes de noviembre, no logren aprobar los aprendizajes prioritarios, contarán con dos instancias más antes del inicio del Ciclo Lectivo 2026, previsto para mediados de febrero:

  • Una instancia en diciembre.

  • Una instancia en febrero.

estudiantes, nivel secundario, clases, dge
Luego de las instancias de noviembre, los alumnos tendrán Recuperación de Saberes en diciembre y febrero.

Luego de las instancias de noviembre, los alumnos tendrán Recuperación de Saberes en diciembre y febrero.

Promoción y repitencia

En agosto de este año, la Dirección General de Escuelas (DGE) comunicó una medida que impacta directamente en la promoción de los estudiantes del nivel Secundaria: se elimina la instancia de Recuperación de materias previas que se realizaba tradicionalmente en marzo.

Con esta resolución, también se anula la posibilidad de que los alumnos avancen de forma condicional al año superior adeudando entre 3 y 5 espacios curriculares hasta el mes de marzo.

De este modo, para promover del año lectivo 2025 al 2026 solo podrán tener los estudiantes 2 (dos) espacios curriculares pendientes de aprobación.

Programa para aprender a Programar.jfif
Los alumnos sólo pasarán de año con dos materias adeudadas.

Los alumnos sólo pasarán de año con dos materias adeudadas.

Cuándo terminan las clases en Mendoza

La finalización del ciclo lectivo varía según la situación académica del estudiante:

  • A partir del 5 de diciembre: comienzan las vacaciones para aquellos estudiantes que logren aprobar todos los aprendizajes prioritarios de cada espacio curricular.

  • 19 de diciembre: es la fecha de finalización de clases para el resto de los estudiantes, así como para el equipo de gestión y docente.

Temas
Seguí leyendo

El conmovedor pedido de los padres tras la denuncia de abuso sexual en una escuela de Guaymallén

Cuándo terminan las clases en Mendoza 2025

La DGE impulsa la formación laboral en adultos con nuevos Centros de Educación Profesional

Ingreso a primer año: la DGE garantizó vacantes para más de 7.000 alumnos

Histórico: la DGE puso en marcha su primer Censo de Matemática en Mendoza

La DGE no solo bloqueó Roblox en las escuelas de Mendoza, sino otras plataformas digitales

Relevamiento por Zonda muestra cuáles son los departamentos más afectados de Mendoza

¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Vasectomía el 21 de noviembre?

LO QUE SE LEE AHORA
Defensa Civil Mendoza debió trabajar en toda la provincia por el Zonda. 
Balance

Relevamiento por Zonda muestra cuáles son los departamentos más afectados de Mendoza

Las Más Leídas

Un restaurante mendocino quedó entre los 100 mejores de la región: así quedó el ranking para Argentina
RECONOCIMIENTO REGIONAL

Un restaurante mendocino entre los 100 mejores de la región: así quedó el ranking para Argentina

El Zonda llegó con una nube de polvo al Gran Mendoza: así seguirá el tiempo
Fuertes ráfagas

El paso del Zonda en Mendoza: ramas caídas, rutas cortadas y una pareja que salvó su vida de milagro

Alerta de viento Zonda: suspenden las clases en el turno tarde en estos departamentos.
tiempo

Alerta de viento Zonda: suspenden las clases en el turno tarde en estos departamentos

Metrotranvía: inyectan fondos para la ampliación de la traza y una obra complementaria imprescindible.
Inversión

Metrotranvía: inyectan fondos para la ampliación de la traza y una obra complementaria "imprescindible"

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 20 de noviembre.
Atención viajeros

En la previa al "finde XXL", el Paso Los Libertadores ya registra importantes demoras

Te Puede Interesar

Chile como destino de ahorro: la brecha de precios en tecnología que motiva a los mendocinos a viajar
FIN DE SEMANA LARGO

Chile como destino de ahorro: la brecha de precios en tecnología que motiva a los mendocinos a viajar

Por Soledad Maturano
Así quedó la camioneta que se accidentó en Godoy Cruz. Foto: Yemel Fil. 
demoras en el tránsito

Grave accidente vial en el Acceso Sur de Godoy Cruz

Por Pablo Segura
DGE, en alerta: en Mendoza, más del 50% de los alumnos del Secundario debe dos o más materias.
Preocupante

DGE, en alerta: en Mendoza, más del 50% de los alumnos del Secundario debe dos o más materias

Por Natalia Mantineo