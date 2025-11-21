DGE, en alerta: en Mendoza, más del 50% de los alumnos del Secundario debe dos o más materias.

La Dirección General de Escuelas (DGE) encendió la alarma al señalar que más del 50% de los alumnos de Educación Secundaria adeuda dos o más materias , una cifra que preocupa a las autoridades de la provincia de Mendoza aunque confían que se podría revertir durante la instancia de Recuperación de Saberes.

De acuerdo con la información oficial, los espacios curriculares que más dificultades presentaron para los alumnos fueron: Lengua, Matemática e Inglés.

Educación Cuándo empiezan las clases 2026 en Mendoza: fechas de inicio y posible receso de invierno

Finde largo Finde largo: qué pasará con las clases en Mendoza este viernes 21 de noviembre

El proceso de Recuperación de Saberes arrancó el 2 de noviembre y se extenderá hasta el 28 de este mes en todos los establecimientos educativos, tanto del sector público como privado. Esta instancia está destinada a varios grupos de estudiantes:

DGE, en alerta por el alto porcentaje de alumnos que adeuda dos o más materias.

Los alumnos que, a pesar de la Recuperación de Saberes de noviembre, no logren aprobar los aprendizajes prioritarios, contarán con dos instancias más antes del inicio del Ciclo Lectivo 2026, previsto para mediados de febrero:

Una instancia en diciembre.

Una instancia en febrero.

estudiantes, nivel secundario, clases, dge Luego de las instancias de noviembre, los alumnos tendrán Recuperación de Saberes en diciembre y febrero. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Promoción y repitencia

En agosto de este año, la Dirección General de Escuelas (DGE) comunicó una medida que impacta directamente en la promoción de los estudiantes del nivel Secundaria: se elimina la instancia de Recuperación de materias previas que se realizaba tradicionalmente en marzo.

Con esta resolución, también se anula la posibilidad de que los alumnos avancen de forma condicional al año superior adeudando entre 3 y 5 espacios curriculares hasta el mes de marzo.

De este modo, para promover del año lectivo 2025 al 2026 solo podrán tener los estudiantes 2 (dos) espacios curriculares pendientes de aprobación.

Programa para aprender a Programar.jfif Los alumnos sólo pasarán de año con dos materias adeudadas.

Cuándo terminan las clases en Mendoza

La finalización del ciclo lectivo varía según la situación académica del estudiante: