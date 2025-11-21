DGE, en alerta: en Mendoza, más del 50% de los alumnos del Secundario debe dos o más materias.

La Dirección General de Escuelas (DGE) encendió la alarma al señalar que más del 50% de los alumnos de Educación Secundaria adeuda dos o más materias, una cifra que preocupa a las autoridades de la provincia de Mendoza aunque confían que se podría revertir durante la instancia de Recuperación de Saberes.
De acuerdo con la información oficial, los espacios curriculares que más dificultades presentaron para los alumnos fueron: Lengua, Matemática e Inglés.
El proceso de Recuperación de Saberes arrancó el 2 de noviembre y se extenderá hasta el 28 de este mes en todos los establecimientos educativos, tanto del sector público como privado. Esta instancia está destinada a varios grupos de estudiantes:
Alumnos con espacios curriculares pendientes de aprobación.
Quienes rinden en condición de libres.
Estudiantes que adeudan por equivalencias.
Egresados que aún tienen contenidos pendientes de aprobación.
Los alumnos que, a pesar de la Recuperación de Saberes de noviembre, no logren aprobar los aprendizajes prioritarios, contarán con dos instancias más antes del inicio del Ciclo Lectivo 2026, previsto para mediados de febrero:
Una instancia en diciembre.
Una instancia en febrero.
Promoción y repitencia
En agosto de este año, la Dirección General de Escuelas (DGE) comunicó una medida que impacta directamente en la promoción de los estudiantes del nivel Secundaria: se elimina la instancia de Recuperación de materias previas que se realizaba tradicionalmente en marzo.
Con esta resolución, también se anula la posibilidad de que los alumnos avancen de forma condicional al año superior adeudando entre 3 y 5 espacios curriculares hasta el mes de marzo.
De este modo, para promover del año lectivo 2025 al 2026 solo podrán tener los estudiantes 2 (dos) espacios curriculares pendientes de aprobación.