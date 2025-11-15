Ingreso a primer año: la DGE garantizó vacantes para más de 7.000 alumnos

La Dirección General de Escuelas realizó la corrida informática correspondiente a la segunda instancia de ingreso a primer año , donde participaron 9.182 nuevos aspirantes que ingresan al nivel Secundario en el ciclo lectivo 2026.

En esta oportunidad ingresaron 7.119 estudiantes que ya tienen garantizado su lugar para darle continuidad a sus trayectorias escolares y en su paso de nivel educativo. Los resultados estarán publicados el próximo lunes 17 de noviembre y se recuerda que del 18 al 20 de noviembre las familias deberán realizar la confirmación presencial en la escuela asignada para terminar el proceso efectivo del ingreso.

El acto contó con la presencia de la coordinadora general de Políticas Educativas, Adriana Yenarópulos; la coordinadora del GEI, Claudia Federici; la subdirectora de Educación Secundaria, Silvia Vega, y la coordinadora de Educación Técnica, Laura Quiroga. Esta instancia de ingreso se realizó con la presencia de la escribana Viviana Talquenca para garantizar transparencia en el proceso.

“Es un día importante ya que hoy se asignan bancos para estudiantes que se inscribieron en las escuelas estatales de la provincia. Se hizo un orden de mérito a través de un sistema informatizado. Se hicieron dos corridas, una primera de abanderados y luego la otra que corresponde al resto de los inscriptos”, dijo la coordinadora general de Políticas Educativas, Adriana Yenarópulos.

“Para aquellos estudiantes que no obtuvieron su banco en esta instancia, queremos llevar tranquilidad a las familias ya que la provincia cuenta con más de 3.000 lugares que todavía quedan en las escuelas de la DGE», explicó la funcionaria.

image

Recordemos que en la segunda instancia de inscripción, las familias junto a sus hijos e hijas, pudieron optar entre 3 y 5 escuelas para continuar con los estudios obligatorios.

Desde el gobierno escolar informaron que en la primera instancia, que se desarrolló desde el 13 de octubre al 4 de noviembre, ya obtuvieron sus bancos 14.680 estudiantes. Además, cerca de 7.000 alumnos y alumnas optaron por escuelas de gestión privada o que no dependen de la Dirección General de Escuelas.

Próximas instancias de ingreso

Los estudiantes que todavía no obtuvieron su banco podrán participar de las siguientes instancias:

Tercera instancia – Noviembre (presencial en Supervisión)

Del 25 al 28 de noviembre: asignación de bancos según vacantes disponibles que tenga cada institución educativa.

Cuarta instancia – Diciembre (virtual y presencial)