Secundaria: la DGE busca reducir el 35% de alumnos que egresan con materias pendientes.

Luego de la publicación del informe de la Dirección General de Escuelas sobre repitencia y retención en Educación Secundaria , la lupa se posó sobre una estadística alarmante: la cantidad de alumnos que finalizan el cursado de su último año, pero no logran obtener el título de manera inmediata.

En diálogo con Sitio Andino, Cecilia Páez , directora de Educación Secundaria, destacó que existe una marcada preocupación por el 35% de los alumnos de 5to y 6to año (según se trate de Técnica o Secundaria Orientada) que "egresan" de las aulas, pero mantienen materias pendientes que les impiden obtener la certificación efectiva.

Más de 2.000 mendocinos se inscribieron para terminar la Secundaria a distancia

Para las autoridades, que un alumno termine de cursar no garantiza que haya cerrado su etapa escolar. Este desfasaje genera un cuello de botella que afecta tanto la inserción laboral como el ingreso a los estudios superiores .

Secundaria, en alerta: el 35% de los estudiantes de 5to o 6to año egresa con materias pendientes.

"La preocupación central hoy es ese alumno que no logra el egreso efectivo. Son chicos que terminan el calendario escolar, pero quedan con el título en trámite de forma indefinida por no rendir lo que deben", explicó la titular de Educación Secundaria.

Cecilia Páez Cecilia Páez, directora de Educación Secundaria.

El plan de acción: acompañamiento y nuevas instancias

Ante este escenario, la gestión educativa se encuentra profundizando líneas de acción para que ese porcentaje disminuya. Entre los puntos clave del trabajo que se está realizando, se destacan:

Escuelas de fortalecimiento: espacios destinados a que los alumnos no lleguen a diciembre con la totalidad de la materia adeudada, sino con un seguimiento previo.

Mesas de examen con tutorías: implementación de regímenes donde el alumno cuenta con un guía antes de presentarse a la mesa evaluadora.

Seguimiento de trayectorias reales: un control más estricto a través del sistema GEM para identificar a los alumnos en riesgo antes de que abandonen la instancia de examen.

El objetivo final de la DGE es que la retención escolar -que ha mostrado mejoras en las estadísticas- se traduzca también en terminalidad real, asegurando que el paso por la secundaria mendocina culmine con el título en mano.

25 de Febrero de 2026, Inicio de clases, colegio, clases, alumnos, escuela nueva de Lavalle, aula, estudiantes, profesor secundaria Foto: Cristian Lozano

Los desafíos de la terminalidad Secundaria en Mendoza

¿Cuál es el dato más preocupante del informe sobre el egreso en Mendoza?

Lo más crítico es que el 35% de los alumnos de 5to y 6to año terminan de cursar su último ciclo, pero no obtienen el título de manera efectiva. Esto significa que uno de cada tres estudiantes secundarios en la provincia egresa de las aulas manteniendo materias adeudadas, lo que les impide cerrar administrativamente su etapa escolar.

¿A qué atribuye la DGE que los alumnos no logren la "terminalidad" real?

Según Cecilia Páez, el problema radica en el desfasaje entre finalizar el cursado y la instancia de examen. Muchos estudiantes se desconectan del sistema al terminar las clases y no regresan a rendir las materias pendientes, convirtiendo el "título en trámite" en una situación permanente que frena su ingreso a la universidad o al mercado laboral formal.

¿Qué medidas se están tomando para revertir esta estadística?

La gestión está apostando al seguimiento de trayectorias reales a través del sistema GEM y al fortalecimiento de las instancias de tutoría. El objetivo es que las escuelas no solo retengan al alumno, sino que lo acompañen activamente en la preparación de esas materias pendientes antes de que pierdan el vínculo con la institución, garantizando así un egreso con título en mano.