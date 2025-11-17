La DGE impulsa la formación laboral en adultos con nuevos Centros de Educación Profesional.

La Dirección General de Escuelas (DGE) dio un paso significativo en la política educativa para jóvenes y adultos al establecer la creación formal de los Centros de Educación Profesional para Adultos de Nivel Secundario (C.E.P.A.S.) . La iniciativa articula la finalización del nivel secundario con una sólida formación profesional.

La medida representa la institucionalización permanente de un modelo que hasta ahora funcionaba como "proyectos institucionales" de articulación. El objetivo principal es ofrecer una respuesta contundente al 33% de la población ocupada mendocina con estudios secundarios incompletos, un desafío que la provincia busca superar mediante la integración académica y laboral .

El eje central de los C.E.P.A.S. es la aprobación de un nuevo Diseño Curricular integrado que confiere el título de Bachiller Profesional con una certificación laboral específica. Las dos primeras ofertas curriculares aprobadas se centran en áreas de alto crecimiento en la provincia de Mendoza:

La Resolución, publicada días atrás en el Boletín Oficial, subraya que esta oferta flexible y pertinente responde a la Ley N° 9598 de Especialidades Prioritarias, buscando que la educación contribuya directamente al desarrollo productivo y a la mejora del entramado laboral mendocino.

Bachiller Profesional en Turismo y Hotelería con certificación en Coordinador/a Turístico/a y Organizador/a de Operaciones Hoteleras .

"Se busca mejorar la formación profesional de jóvenes y adultos para facilitar su inserción laboral y promover la equidad en el acceso a oportunidades educativas. Esta iniciativa nos permite establecer puentes que faciliten y acorten los trayectos educativos de nivel superior", indicó Tadeo García Zalazar.

Reestructuración y Validez Nacional

La implementación de los C.E.P.A.S. será posible a través de la reestructuración de cursos y divisiones de los Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS) ya existentes, reasignando recursos humanos y materiales para conformar esta nueva figura educativa.

La Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (DEPJA) y la Dirección de Educación Técnica y Trabajo (DETyT) serán las responsables de gestionar la propuesta de manera conjunta, incluyendo el uso de los entornos formativos y el equipamiento de los Centros de Capacitación para el Trabajo .

Un punto clave es la obligatoriedad de inscribir a los C.E.P.A.S. en el Registro Federal de Instituciones de Educación Técnico Profesional. Este registro garantiza que los títulos y las certificaciones emitidas tengan validez nacional, elevando significativamente el valor de la formación para los egresados.

Mientras se completa el proceso de registro, la titulación se realizará con la firma conjunta de la DEPJA (por el nivel secundario) y la DETyT (por la formación profesional).