17 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Boletín Oficial

La DGE impulsa la formación laboral en adultos con nuevos Centros de Educación Profesional

La iniciativa, puesta en marcha por la Dirección General de Escuelas, fusiona la terminalidad secundaria con formación laboral de alta demanda.

La DGE impulsa la formación laboral en adultos con nuevos Centros de Educación Profesional.

La DGE impulsa la formación laboral en adultos con nuevos Centros de Educación Profesional.

 Por Natalia Mantineo

La Dirección General de Escuelas (DGE) dio un paso significativo en la política educativa para jóvenes y adultos al establecer la creación formal de los Centros de Educación Profesional para Adultos de Nivel Secundario (C.E.P.A.S.). La iniciativa articula la finalización del nivel secundario con una sólida formación profesional.

La medida representa la institucionalización permanente de un modelo que hasta ahora funcionaba como "proyectos institucionales" de articulación. El objetivo principal es ofrecer una respuesta contundente al 33% de la población ocupada mendocina con estudios secundarios incompletos, un desafío que la provincia busca superar mediante la integración académica y laboral.

Lee además
Cuándo terminan las clases en Mendoza 2025.
esperando las vacaciones

Cuándo terminan las clases en Mendoza 2025
Ingreso a primer año: la DGE garantizó vacantes para más de 7.000 alumnos
Secundaria

Ingreso a primer año: la DGE garantizó vacantes para más de 7.000 alumnos
cens escuela, secundaria, adultos
La Dirección General de Escuelas, fusionan la terminalidad secundaria con formación laboral de alta demanda.

La Dirección General de Escuelas, fusionan la terminalidad secundaria con formación laboral de alta demanda.

Doble Titulación y Carreras Estratégicas

El eje central de los C.E.P.A.S. es la aprobación de un nuevo Diseño Curricular integrado que confiere el título de Bachiller Profesional con una certificación laboral específica. Las dos primeras ofertas curriculares aprobadas se centran en áreas de alto crecimiento en la provincia de Mendoza:

  • Bachiller Profesional en Diseño Multimedial con certificación en creador/a de contenidos digitales.

  • Bachiller Profesional en Turismo y Hotelería con certificación en Coordinador/a Turístico/a y Organizador/a de Operaciones Hoteleras.

La Resolución, publicada días atrás en el Boletín Oficial, subraya que esta oferta flexible y pertinente responde a la Ley N° 9598 de Especialidades Prioritarias, buscando que la educación contribuya directamente al desarrollo productivo y a la mejora del entramado laboral mendocino.

"Se busca mejorar la formación profesional de jóvenes y adultos para facilitar su inserción laboral y promover la equidad en el acceso a oportunidades educativas. Esta iniciativa nos permite establecer puentes que faciliten y acorten los trayectos educativos de nivel superior", indicó Tadeo García Zalazar.

Reestructuración y Validez Nacional

La implementación de los C.E.P.A.S. será posible a través de la reestructuración de cursos y divisiones de los Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS) ya existentes, reasignando recursos humanos y materiales para conformar esta nueva figura educativa.

La Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (DEPJA) y la Dirección de Educación Técnica y Trabajo (DETyT) serán las responsables de gestionar la propuesta de manera conjunta, incluyendo el uso de los entornos formativos y el equipamiento de los Centros de Capacitación para el Trabajo .

Un punto clave es la obligatoriedad de inscribir a los C.E.P.A.S. en el Registro Federal de Instituciones de Educación Técnico Profesional. Este registro garantiza que los títulos y las certificaciones emitidas tengan validez nacional, elevando significativamente el valor de la formación para los egresados.

Mientras se completa el proceso de registro, la titulación se realizará con la firma conjunta de la DEPJA (por el nivel secundario) y la DETyT (por la formación profesional).

dge cepas

Temas
Seguí leyendo

Histórico: la DGE puso en marcha su primer Censo de Matemática en Mendoza

La DGE no solo bloqueó Roblox en las escuelas de Mendoza, sino otras plataformas digitales

Las estrategias de la DGE para combatir la escasez de profesores en las aulas de Mendoza

Mirá las fotos y videos del show de Miranda! en Mendoza

En el Día de la Construcción, Revestimientos y Pinturas MAC renueva su compromiso social

Día del Escultor y las Artes Plásticas en Argentina: por qué se celebra hoy, 17 de noviembre

Se cumplen 6 años del primer caso de coronavirus en el mundo: la historia del paciente cero

Se viene un pozo histórico del Quini 6: ¿Qué probabilidad hay de que salgan tus números?

LO QUE SE LEE AHORA
Vendimia 2026: San Carlos coronó a la primera reina departamental del año.
fiestas departamentales

Vendimia 2026: San Carlos coronó a la primera reina departamental del año

Las Más Leídas

Guadalupe Fernández (18) y Tomás Bragado (17) perdieron la vida en la madrugada por un accidente vial.
Tristeza y unión

Tupungato, entre el duelo y la solidaridad: apoyo de la comunidad para despedir a los dos jóvenes fallecidos

Conocé los resultados del Brinco de este domingo 16 de noviembre.
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1328 del domingo 16 de noviembre

Telekino
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2402 y números ganadores del domingo 16 de noviembre

El sorteo 2402 de este domingo entregó el pozo record acumulado por varias semanas.
¡¡¡Qué afortunado!!!

De dónde es y cuánto dinero se llevó el ganador del pozo récord del Telekino de este domingo 16 de noviembre

Resultados del Quini 6 hoy domingo 16 de noviembre: números ganadores del sorteo 3322
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 del domingo 16 de noviembre: números ganadores del sorteo 3322

Te Puede Interesar

La escuela donde ocurrió el abuso sexual está ubicada en Los Corralitos, Guaymallén.
no hay detenidos

Revuelo en una escuela de Guaymallén por una denuncia de abuso sexual

Por Pablo Segura
Despues del encuentro en el INV el comunicado de BdA profundiza el quiebre en la vitivinicultura
Desregulación

Crece el quiebre en la vitivinicultura tras el apoyo solitario de Bodegas de Argentina al INV

Por Marcelo López Álvarez
Así quedó el auto en el que viajaban las vícitmas fatales en Guaymallén.
manejaba alcoholizado y en contramano

Condenaron al conductor que mató a padre e hija en Guaymallén y se fugó 12 años

Por Pablo Segura