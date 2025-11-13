Reprograman el Sunset de CIAT en Tunuyán por la alerta de tormentas: cuándo se realizará

La decisión de posponerlo responde a lasalertas emitidas por distintos pronósticos para este viernes 14, que prevén probabilidad de desarrollo de tormentas en horas de la tarde. "A partir de las 14:00 se inicia la convección en el Oeste del Gran Mendoza y del Valle de Uco, con formación de tormentas. Entre las 18:00 y 19:00, se intensifican en el Gran Mendoza y Valle de Uco," extendiéndose luego hacia los tres departamentos del Sur, de acuerdo con el pronóstico.
Asimismo, hay una elevada probabilidad de precipitaciones en la zona Este, Gran Mendoza y sectores del Sur provincial, y no se descarta la caída de granizo. Las lluvias podrían extenderse hasta la madrugada del sábado.
"Les pedimos disculpas por el cambio y los esperamos para celebrar juntos los 64 años de la Cámara", concluye el comunicado.