13 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Reprograman el Sunset de CIAT en Tunuyán por la alerta de tormentas: cuándo se realizará

La Cámara de Comercio de Tunuyán anunció la suspensión del Sunset 2025 por recomendación meteorológica. ¿Cuándo se llevará a cabo el evento?

Por posibles tormentas, se suspende el sunset 2025 de CIAT en Tunuyán.

La decisión de posponerlo responde a las alertas emitidas por distintos pronósticos para este viernes 14, que prevén probabilidad de desarrollo de tormentas en horas de la tarde. "A partir de las 14:00 se inicia la convección en el Oeste del Gran Mendoza y del Valle de Uco, con formación de tormentas. Entre las 18:00 y 19:00, se intensifican en el Gran Mendoza y Valle de Uco," extendiéndose luego hacia los tres departamentos del Sur, de acuerdo con el pronóstico.

mapa_alertas jueves 13 y viernes 14 de noviembre
Asimismo, hay una elevada probabilidad de precipitaciones en la zona Este, Gran Mendoza y sectores del Sur provincial, y no se descarta la caída de granizo. Las lluvias podrían extenderse hasta la madrugada del sábado.

"Les pedimos disculpas por el cambio y los esperamos para celebrar juntos los 64 años de la Cámara", concluye el comunicado.

ciat
