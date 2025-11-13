Reprograman el Sunset de CIAT en Tunuyán por la alerta de tormentas: cuándo se realizará

Por posibles tormentas, se suspende el sunset 2025 de CIAT en Tunuyán.

Suspenden el Sunset 2025 de la CIAT en Tunuyán Por medio de un comunicado, desde la CIAT confirmaron que el evento que cada año reúne a productores, empresarios, autoridades y referentes del Valle de Uco, se realizará el 20 de noviembre a partir de las 18 horas en el Espacio Republic, ubicado en Pueyrredón 50.

La decisión de posponerlo responde a las alertas emitidas por distintos pronósticos para este viernes 14, que prevén probabilidad de desarrollo de tormentas en horas de la tarde. "A partir de las 14:00 se inicia la convección en el Oeste del Gran Mendoza y del Valle de Uco, con formación de tormentas. Entre las 18:00 y 19:00, se intensifican en el Gran Mendoza y Valle de Uco," extendiéndose luego hacia los tres departamentos del Sur, de acuerdo con el pronóstico.

mapa_alertas jueves 13 y viernes 14 de noviembre Las alertas por tormentas para este jueves 13 y viernes 14 de noviembre. Foto: Servicio Meteorológico Nacional Asimismo, hay una elevada probabilidad de precipitaciones en la zona Este, Gran Mendoza y sectores del Sur provincial, y no se descarta la caída de granizo. Las lluvias podrían extenderse hasta la madrugada del sábado.

"Les pedimos disculpas por el cambio y los esperamos para celebrar juntos los 64 años de la Cámara", concluye el comunicado. ciat