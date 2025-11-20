El Gobierno nacional habilitó una nueva aerolínea con vuelos a Madrid: cuánto costarán los pasajes

El Gobierno nacional habilitó este jueves a una nueva aerolínea a realizar vuelos entre Buenos Aires y Madrid . La medida se oficializó a través de la Disposición 40/2025, publicada en el Boletín Oficial, y autoriza a Plus Ultra —una compañía española de perfil low cost — a vender pasajes. Se prevé que el servicio comience a operar en mayo.

De esta manera, se amplía la oferta actual, que hoy incluyen Aerolíneas Argentinas, Iberia y Air Europa . El texto, firmado por el subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Adrián Gómez, habilita a la empresa “a explotar servicios internacionales de transporte aéreo de pasajeros y cargas, de forma combinada” entre ambas capitales.

FUNDACIÓN PRO TEJER Decathlon volvió a la Argentina: por qué sus precios son más altos que en el resto de la región

Según informó la aerolínea, las tarifas promocionales para los vuelos —que comenzarán el 25 de mayo— parten desde US$930 ida y vuelta , con equipaje incluido. En tanto, la clase ejecutiva inicia en US$2780.

En una primera etapa, la ruta contará con dos frecuencias semanales y podría incrementarse a cuatro en julio, dependiendo de la demanda y de la disponibilidad de flota.

Una aerolínea española en expansión por América Latina

El arribo de Plus Ultra —fundada en 2011— a Buenos Aires se enmarca en un proceso de expansión y de fortalecimiento de su presencia en América Latina, un mercado competitivo y atractivo para las aerolíneas españolas.

Con Buenos Aires, la compañía sumará su quinto destino latinoamericano, junto con Bogotá, Cartagena de Indias, Lima y Caracas, y elevará a ocho sus rutas regulares. Además, continúa ofreciendo vuelos chárter y servicios de leasing para otras aerolíneas y operadores turísticos, lo que le permite operar en 18 países de cuatro continentes.

En los últimos meses, España se consolidó como uno de los destinos preferidos por los argentinos. La propia Iberia anunció que el año próximo tendrá días con hasta cuatro vuelos diarios, reflejo del crecimiento sostenido de la demanda/ Ámbito Financiero