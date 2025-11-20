20 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
BOLETÍN OFICIAL

El Gobierno nacional habilitó una nueva aerolínea con vuelos a Madrid: cuánto costarán los pasajes

Una compañía española obtuvo el visto bueno del Gobierno nacional para operar vuelos a Madrid. Desde cuándo y a qué precio.

El Gobierno nacional habilitó una nueva aerolínea con vuelos a Madrid: cuánto costarán los pasajes

El Gobierno nacional habilitó una nueva aerolínea con vuelos a Madrid: cuánto costarán los pasajes

Por Sitio Andino Economía

El Gobierno nacional habilitó este jueves a una nueva aerolínea a realizar vuelos entre Buenos Aires y Madrid. La medida se oficializó a través de la Disposición 40/2025, publicada en el Boletín Oficial, y autoriza a Plus Ultra —una compañía española de perfil low cost— a vender pasajes. Se prevé que el servicio comience a operar en mayo.

De esta manera, se amplía la oferta actual, que hoy incluyen Aerolíneas Argentinas, Iberia y Air Europa. El texto, firmado por el subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Adrián Gómez, habilita a la empresa “a explotar servicios internacionales de transporte aéreo de pasajeros y cargas, de forma combinada” entre ambas capitales.

Lee además
Qué hacer si te rechazaron la Beca Progresar en noviembre 2025
Tené en cuenta

Qué hacer si te rechazaron la Beca Progresar en noviembre 2025
Decathlon volvió a la Argentina: por qué sus precios son más altos que en el resto de la región
FUNDACIÓN PRO TEJER

Decathlon volvió a la Argentina: por qué sus precios son más altos que en el resto de la región
image
Argentina tiene fuerte demanda de vuelos a España

Argentina tiene fuerte demanda de vuelos a España

Cuánto costarán los vuelos de Madrid a Buenos Aires por Plus Ultra

Según informó la aerolínea, las tarifas promocionales para los vuelos —que comenzarán el 25 de mayo— parten desde US$930 ida y vuelta, con equipaje incluido. En tanto, la clase ejecutiva inicia en US$2780.

En una primera etapa, la ruta contará con dos frecuencias semanales y podría incrementarse a cuatro en julio, dependiendo de la demanda y de la disponibilidad de flota.

Una aerolínea española en expansión por América Latina

El arribo de Plus Ultra —fundada en 2011— a Buenos Aires se enmarca en un proceso de expansión y de fortalecimiento de su presencia en América Latina, un mercado competitivo y atractivo para las aerolíneas españolas.

Con Buenos Aires, la compañía sumará su quinto destino latinoamericano, junto con Bogotá, Cartagena de Indias, Lima y Caracas, y elevará a ocho sus rutas regulares. Además, continúa ofreciendo vuelos chárter y servicios de leasing para otras aerolíneas y operadores turísticos, lo que le permite operar en 18 países de cuatro continentes.

En los últimos meses, España se consolidó como uno de los destinos preferidos por los argentinos. La propia Iberia anunció que el año próximo tendrá días con hasta cuatro vuelos diarios, reflejo del crecimiento sostenido de la demanda/ Ámbito Financiero

Temas
Seguí leyendo

Mendoza convoca a audiencia pública por un nuevo proyecto de potasio en Malargüe: Cancambria

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 20 de noviembre de 2025

ANSES: quiénes cobran este jueves 20 de noviembre de 2025

Una bodega de Luján de Cuyo quedó en el Top 15 en un importante ranking mundial

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 19 de noviembre de 2025

Si el débito automático falla cuatro veces, ARCA te dará de baja: quiénes están alcanzados

Forbes destaca a Mendoza con quince bodegas en el top 50 mundial

Ahorrá con Banco Nación: todo sobre la promoción en farmacias y compras de productos

LO QUE SE LEE AHORA
Mendoza convoca a audiencia pública por el proyecto de potasio Cancambria en Malargüe
SUR PROVINCIAL

Mendoza convoca a audiencia pública por un nuevo proyecto de potasio en Malargüe: Cancambria

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 19 de noviembre: números ganadores del sorteo 3323
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 19 de noviembre: números ganadores del sorteo 3323

Finde largo: qué pasará con las clases en Mendoza este viernes 21 de noviembre.
Finde largo

Finde largo: qué pasará con las clases en Mendoza este viernes 21 de noviembre

Un mendocino se ganó 24 millones de pesos en el Quini 6 este miércoles 19 de noviembre.
¡Qué suerte!

Un mendocino ganó 24 millones en el Quini 6: a qué números jugó

Las pericias complican a los albañiles vinculados al abuso sexual en la escuela de Guaymallén.
Hay siete sospechosos

Las pericias complican a los albañiles vinculados al abuso sexual en la escuela de Guaymallén

Un nuevo suicidio en la Policía de Mendoza enciende alarmas y crece el malestar de la familia policial.
Problemática

Un nuevo suicidio en la Policía de Mendoza enciende alarmas y crece el malestar de la familia policial

Te Puede Interesar

El empresario Enrique Pescarmona fue sobreseído en la causa Cuadernos.
INVESTIGACIÓN POR CORRUPCIÓN

Causa Cuadernos: Enrique Pescarmona fue sobreseído por su deterioro cognitivo

Por Sitio Andino Política
Día Provincial del Agua: Mendoza profundiza la planificación hídrica y la participación ciudadana
Efeméride

Día Provincial del Agua: Mendoza profundiza la planificación hídrica y la participación ciudadana

Por Sofía Pons
Metrotranvía: inyectan fondos para la ampliación de la traza y una obra complementaria imprescindible.
Inversión

Metrotranvía: inyectan fondos para la ampliación de la traza y una obra complementaria "imprescindible"

Por Florencia Martinez del Rio