La carne argentina exporta menos pero factura más: suba del 38% interanual en octubre

Aunque los embarques disminuyeron, la mejora del precio internacional elevó la facturación del sector y consolidó a China como el principal comprador de carne.

Por Sitio Andino Economía

Mientras se espera una mayor apertura por parte de Estados Unidos, un informe del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC) indica que los embarques bajaron 4,5% en octubre, pero ingresaron 386,5 millones de dólares, lo que representó una suba interanual del 38,3%.

En octubre se exportaron 66.600 toneladas de carne. De esta forma, se está embarcando menos que el año pasado, pero en valor se encuentran muy por encima de lo registrado durante todo 2024. El fenómeno obedece a la mejora del precio internacional que se paga por la carne argentina en el mundo.

Mejoran las exportaciones de carnes argentinas

El valor promedio de octubre se ubicó en $5.806 de dólares la tonelada, un 0,6% por encima de septiembre y 44,8% superior a lo registrado en el mismo del año pasado, cuando promediaba los $ 4.011 de dólares.

A pesar de que los despachos cayeron 8,5% en los primeros diez meses del año, ubicándose en 588.800 toneladas, los ingresos escalaron 26,3%, hasta los 3.155,1 millones de dólares.

“En los últimos años, se observa una persistente tendencia a la baja de los precios en los principales destinos desde mayo de 2022 en adelante, que se ha revertido parcialmente desde mediados del segundo trimestre de 2025; y los $ 5.806 de dólares promedio por tonelada obtenidos en el mes de octubre se ubican alrededor de $495 de dólares por tonelada por debajo de los máximos registrados en abril de 2022”, señaló la entidad.

carnicería, carne, precios, compras, canasta familiar, alimentos
China se consolidó como el principal comprador de carne argentina.

Respecto de septiembre, las exportaciones cerraron con signo negativo, con algunos datos con números significativos: retrocedió tanto en valor como en volumen un 7,4%, según ABC.

Por el lado de los destinos, China sigue siendo el gran comprador de carne argentina. En octubre, se embarcaron con destino al gigante asiático unas 17.000 toneladas de carne con hueso y huesos bovinos producto de la despostada, por un valor de 35,7 millones de dólares y aproximadamente 31.400 toneladas de carne bovina deshuesada, por un valor de $163,9 millones de dólares.

China representó el 72,8% de los volúmenes exportados en octubre de 2025; y el 70,0% del acumulado en los primeros diez meses del año. El precio medio de las ventas al país asiático de carne sin hueso en octubre de 2025 se ubicó alrededor de los $ 5.220 de dólares por tonelada.

