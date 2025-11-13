Marcelo Benedetti en Aconcagua Radio: "La carne brasilera no se asemeja en nada a la argentina" Foto: Cristian Lozano

El empresario mendocino Marcelo Benedetti, uno de los propietarios de Granja Benedetti, analizó la actualidad del consumo de carnes y la evolución de los precios en el país en diálogo con Aconcagua Radio. Explicó que el repunte de la carne vacuna responde a una mayor demanda internacional: "Argentina tiene excelente carne y todo el mundo la busca".

Asimismo, adelantó que va a haber un aumento y que ya se refleja en las góndolas. Estimó que precios internos “podrían subir entre un 5% y un 8%”. Reconoció que el aumento de precios podría volver a afectar el consumo local, que venía mostrando cierta recuperación. “Vamos camino a caer un poquito en el consumo de carne bovina debido a este incremento de precios. El pollo y el cerdo siguen siendo las proteínas sustitutas más elegidas”, añadió.

Importación de carne brasilera Recientemente, el frigorífico Swift decidió importar cortes de carne vacuna desde Brasil. Al respecto, Benedetti sostuvo que “la noticia es muy reciente” y que aún no está claro cómo se comercializarán esos productos, aunque remarcó que “la carne brasilera no se asemeja a nada a la carne argentina”.

En ese sentido, explicó que los cortes brasileños “son más grandes, más pesados y de otro color y sabor”, y aseguró que “el consumidor mendocino está acostumbrado a una carne de mucha calidad, con un calibre de chico a mediano”. Por eso, estimó que la importación “no tendrá un impacto significativo” en el mercado provincial. “Se habla de unos 80.000 kilos, lo que para nosotros representa menos de una semana de faena”, detalló.

Benedetti también se refirió al potencial productivo del país y planteó la necesidad de un cambio estructural. "Si producimos más ganado, más cerdo y más pollo, el derrame de esa riqueza productiva va a llegar a toda la población", afirmó. En cuanto a los precios de fin de año, adelantó que no esperan aumentos fuertes: "Puede haber subas puntuales por estacionalidad, como en los cortes para asado, pero otros van a bajar para compensar. No vemos una gran suba para las fiestas", concluyó.