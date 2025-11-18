Hallan en un comercio de Malargüe gran cantidad de carne sin normas sanitarias y mercadería vencida

Secuestro de carne en Malargüe El procedimiento ocurrió en la intersección de las calles 16 de Noviembre y Martín Zapata. Allí, los inspectores revisaron una heladera mostrador donde hallaron carne molida, vísceras congeladas, cortes para milanesa y carne de cerdo en condiciones sanitarias deficientes, sin separación adecuada y sin respetar las temperaturas exigidas para su conservación, entre otras faltas. Según informaron desde el Ministerio de Seguridad de Mendoza, esa situación representaba un riesgo inmediato para los consumidores.

Además, se constató la presencia de mercadería vencida, entre ella cajas de leche, fiambres, cervezas y alfajores, lo que agravó el panorama y motivó el secuestro de todos los productos comprometidos.

En la medida intervino el ayudante fiscal de la Comisaría 24 Malargüe de la Policía de Mendoza, quien ordenó la identificación de la encargada del comercio y dispuso el correspondiente labrado de actas conforme al Artículo 201, que sanciona la venta de alimentos en mal estado.

El operativo se desarrolló en el marco del Plan Estratégico contra el Abigeato, que desde mayo de 2025 intensificó los controles para frenar la faena clandestina, el robo de ganado y la venta de carne sin trazabilidad, problemáticas que afectan directamente a la seguridad alimentaria y a los comercios que cumplen con las normas.

