Tras un rayo y fuertes vientos, un incendio afectó más de 800 hectáreas en El Chacay

Un incendio de pastizales afectó este fin de semana amplias zonas al noreste y este de Malargüe . Según informó el director de Protección Civil, Damián Contreras , el foco se habría originado por un rayo durante la tormenta del viernes y se reactivó por las fuertes ráfagas. Tras intensos trabajos, los brigadistas lograron controlar las llamas .

Damián Contreras informó a SITIO ANDINO detalles sobre los incendios de pastizales que se registraron este fin de semana al noreste y este de Malargüe, donde se vieron afectadas amplias extensiones de campo.

Según explicó, las llamas, que cobraron mayor intensidad entre la noche del sábado y el domingo, se habrían originado por “la caída de un rayo” durante la tormenta eléctrica del viernes por la tarde . Ese foco ígneo, que permaneció latente, se reactivó por las fuertes ráfagas que soplaron en la zona durante el fin de semana.

En un primer momento acudieron al lugar trabajadores de una de las estancias afectadas y personal de Bomberos de la Policía de Mendoza , mientras se esperaba la llegada de brigadistas de Defensa Civil, quienes simultáneamente combatían otro frente en la zona de Cerro Los Leones, a unos 8 kilómetros del casco urbano .

Contreras confirmó que, tras intensas y extensas jornadas de trabajo, los distintos focos “fueron controlados” gracias a la labor conjunta de Defensa Civil, Bomberos, Guardaparques de la Dirección de Recursos Naturales, el Plan Provincial de Manejo del Fuego y peones rurales.

Consecuencias del incendio

Respecto de los daños, Guardaparques estimó que unas 800 hectáreas resultaron afectadas en los campos de la zona de El Chacay, a 10 kilómetros de la ciudad. Las columnas de humo fueron visibles desde varios sectores de Malargüe y desde la Ruta Nacional 40, e incluso el viento trasladó parte del humo hacia el oeste, cubriendo el pedemonte. Los propietarios de los campos creen que el impacto podría ser aún mayor.

La flora dañada corresponde principalmente a pasturas bajas y cortaderas de gran porte, lo que generó una densa humareda que se percibió en la ciudad durante la noche del domingo y la mañana del lunes, acompañada por el olor característico de este tipo de incendios.

Finalmente, el director insistió en desalentar la quema de pastizales con fines agropecuarios, una práctica habitual en el secano mendocino, al señalar que “no mejora las pasturas, sino que acidifica el suelo y retrasa su recuperación”. Aclaró, sin embargo, que existen quemas controladas autorizadas por organismos oficiales, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la Ley.