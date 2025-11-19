19 de noviembre de 2025
Qué detectaron los expertos que monitorean in situ al volcán Planchón-Peteroa

Un equipo del SEGEMAR llegó a Malargüe para analizar las emisiones de ceniza del volcán que continua en alerta técnica amarilla.

Volcán Planchón Peteroa en Malargüe (Gentileza).

 Por Claudio Altamirano

Vulcanólogos Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), arribaron a Malargüe junto a para monitorear de cerca la actividad del volcán Planchón-Peteroa, que permanece en alerta técnica amarilla desde julio. El cráter en los últimos meses registró un aumento en las emisiones de ceniza, aunque en los últimos días disminuyeron.

Pablo Forte del SEGEMAR abordó la situación en diálogo con SITIO ANDINO, señalando que la presencia del equipo de investigadores en Malargüe es “para seguir de cerca la actividad del volcán”, actualmente en alerta técnica amarilla desde julio pasado, y que “en las últimas semanas mostró un incremento en la actividad superficial con emisión de cenizas más frecuentes”.

Explicación oficial

El volcán Planchón Peteroa muestra señales internas pero sin aumentar su nivel de alerta
Equipo de vulcanólogos analizan el volcán Planchón Peteroa

Forte llegó acompañado por los vulcanólogos Mario Rosas y Fabricio Carbajal, investigadores que por estas horas se trasladan al complejo Planchón-Peteroa para tomar diferentes muestras y continuar con el seguimiento de la evolución del sistema. El cráter está ubicado en el límite con Chile y se accede por Ruta Provincial 226.

Sobre las alertas que se generan ante estos cambios, el investigador remarcó que “lo primero es prestar atención a lo que dicen los medios oficiales, tanto de monitoreo como de Protección Civil”. Explicó que desde el SEGEMAR, a través de las alertas técnicas, “informamos cómo está el volcán”, y esos datos se transmiten a las autoridades provinciales y nacionales, que luego los comparten con la comunidad.

Volcán Peteroa.

Consultado sobre si ha disminuido la actividad del Planchón-Peteroa, Forte precisó que gracias a las cámaras instaladas alrededor del sistema, tanto por su organismo como por el SERNAGEOMIN de Chile, “se observa un descenso en las emisiones, lo cual no implica que esto terminó”. Aclaró que el comportamiento del volcán se sigue “día a día” y que los sensores sísmicos continúan registrando actividad en profundidad, por lo que podrían producirse nuevas emanaciones de cenizas y gases.

Respecto de las características del volcán, indicó que la principal referencia es su comportamiento histórico. “En los últimos tres ciclos eruptivos se registraron explosiones pequeñas, restringidas a las inmediaciones del cráter”, aunque algunas alcanzaron entre dos y tres kilómetros de altura, con posible dispersión hacia poblaciones como Las Loicas o Bardas Blancas, según la dirección del viento.

Forte finalmente señaló que “por ahora no esperamos un flujo de lava”, ya que no ocurrió en los ciclos eruptivos recientes. La principal complicación sigue siendo la emisión de cenizas, que continúa siendo inferior a la registrada en 2018.

