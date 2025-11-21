Municipalidad de Mendoza: lo que tenés que saber sobre los servicios durante el feriado XXL

Servicios de la Municipalidad de Mendoza durante el Finde Largo.

La Municipalidad de Mendoza informa cómo funcionarán los servicios y dependencias municipales durante este fin de semana extra largo. El viernes 21 y el lunes 24 de noviembre, el edificio de Casa Central permanecerá cerrado y no habrá atención administrativa. No obstante, la comuna pondrá a disposición de los vecinos y vecinas un servicio de guardias en la mayoría de sus áreas.

Viernes 21 y lunes 24, cerrado. Línea 147 activa para emergencias.

Tanto el Centro de Salud Padre Llorens (Bº San Martín) como el 367 Andino (Bº Andino) y el Área Salud CIC 2 (Bº Soberanía Nacional) permanecerán cerrados.

El Centro de Salud Nº 300 Oñativia realizará guardia de servicios de enfermería las 24h.

Género, Mujeres y Diversidad

Los servicios y espacios funcionarán a través de las radios de guardia publicadas. Servicio de asesoramiento para las personas que estén atravesando una situación de violencia basada en el género.

Números de contacto: 2615092079- 2615919705

Para situaciones de urgencias de riesgo vital llamar al 911.

Gestión Social

Guardia de emergencia del área social: 2614694546 (sólo mensajes escritos). Importante: esta guardia no atiende cortes de agua, de luz, ni caída de árboles o ramas.

Parque Deportivo de Montaña y Pump Truck

Funcionamiento normal

Parque Urbano

Sábado 22 y domingo 23 se estará disputando la Copa Parque Urbano.

Natatorios de la Ciudad

Viernes 21 y lunes 24, cerrados..

Espacios Culturales

Funcionamiento habitual.

Higiene Urbana

Viernes 21. Tareas de limpieza: normal . Recolección nocturna: normal

Sábado 22. Servicio de limpieza: guardias permanentes. No hay recolección nocturna.

Domingo 23. Servicio de limpieza: guardias permanentes. Recolección nocturna: normal

Lunes 24. Servicio de limpieza: guardias permanentes. Recolección nocturna: normal

Arbolado

Actividades normales.

Comercio

Viernes 21: funcionamiento normal.

Lunes 24: será decisión del empleador que el trabajador asista o no.

Cerrados sin actividad para vecinos de la Municipalidad de Mendoza

Gimnasios Municipales N° 1, 2, 3, 4, 5, Luis Firpo, Federación Mendocina de Box y Playón B° Sanidad (sólo funciona deporte federado con cita avisada por entrenadores).

Municentros

Jardines maternales

Clubes de día

Talleres sociales

Alfabetización

NIDO

Centros de Integración Comunitaria No 1, 2, 3 y 4

ECoS

Salud animal (Móvil veterinario y veterinaria).

Guardia activa de movilidades ante crisis y emergencias sociales.