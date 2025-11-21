Municipalidad de Mendoza: lo que tenés que saber sobre los servicios durante el feriado XXL

Por Sitio Andino Departamentales 21 de noviembre de 2025 - 08:25
La
informa cómo funcionarán los Municipalidad de Mendoza servicios y dependencias municipales durante este fin de semana extra largo. El viernes 21 y el lunes 24 de noviembre, el edificio de Casa Central permanecerá cerrado y no habrá atención administrativa. No obstante, la comuna pondrá a disposición de los vecinos y vecinas un servicio de guardias en la mayoría de sus áreas.
A continuación, se informa el detalle de los servicios de la Municipalidad de Mendoza Centro emisor de licencias de conducir y Centros de Atención Municipal
Viernes 21 y lunes 24, cerrado. Línea 147 activa para emergencias.
Tanto el Centro de Salud Padre Llorens (Bº San Martín) como el 367 Andino (Bº Andino) y el Área Salud CIC 2 (Bº Soberanía Nacional) permanecerán cerrados.
El Centro de Salud Nº 300 Oñativia realizará guardia de servicios de enfermería las 24h.
Género, Mujeres y Diversidad
Los servicios y espacios funcionarán a través de las radios de guardia publicadas. Servicio de asesoramiento para las personas que estén atravesando una situación de violencia basada en el género.
Números de contacto: 2615092079- 2615919705
Para situaciones de urgencias de riesgo vital llamar al 911.
Guardia de emergencia del área social: 2614694546 (sólo mensajes escritos). Importante: esta guardia no atiende cortes de agua, de luz, ni caída de árboles o ramas.
Parque Deportivo de Montaña y Pump Truck
Funcionamiento normal
Sábado 22 y domingo 23 se estará disputando la Copa Parque Urbano.
Viernes 21 y lunes 24, cerrados..
Funcionamiento habitual.
Viernes 21. Tareas de limpieza: normal . Recolección nocturna: normal
Sábado 22. Servicio de limpieza: guardias permanentes. No hay recolección nocturna.
Domingo 23. Servicio de limpieza: guardias permanentes. Recolección nocturna: normal
Lunes 24. Servicio de limpieza: guardias permanentes. Recolección nocturna: normal
Actividades normales.
Viernes 21: funcionamiento normal.
Lunes 24: será decisión del empleador que el trabajador asista o no.
Cerrados sin actividad para vecinos de la Municipalidad de Mendoza Gimnasios Municipales N° 1, 2, 3, 4, 5, Luis Firpo, Federación Mendocina de Box y Playón B° Sanidad (sólo funciona deporte federado con cita avisada por entrenadores). Municentros Jardines maternales Clubes de día Talleres sociales Alfabetización NIDO Centros de Integración Comunitaria No 1, 2, 3 y 4 ECoS Salud animal (Móvil veterinario y veterinaria).
Guardia
activa de movilidades ante crisis y emergencias sociales.