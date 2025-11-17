Del folclore peruano al deporte adaptado: el Gimnasio Nº 2 vivió semanas de intensa actividad

El Gimnasio Municipal Nº 2 volvió a ser protagonista de múltiples actividades en las últimas semanas, reafirmando su rol como uno de los espacios más dinámicos de la Municipalidad de Mendoza . En línea con las políticas públicas que promueven el bienestar , la accesibilidad y la participación ciudadana , el espacio en deporte albergó propuestas que expresaron los valores de la Ciudad del Deporte: compromiso, inclusión y comunidad .

El 4 de octubre se realizó el Concurso de Marinera y Danzas Peruanas de la Región Cuyo 2025 , organizado por el Consulado de Perú en Mendoza. Más de 400 personas participaron de una jornada colmada de música, color y tradición, donde se presentaron danzas de folclore como la marinera norteña, el huaylas y ritmos afroperuanos. El encuentro fortaleció los lazos culturales entre Argentina y Perú, poniendo en valor la diversidad que distingue a la Ciudad .

El 11 de octubre, el gimnasio fue sede del Primer Torneo Interno de Virtuos Martial Arts , a cargo del Máster Claudio Domínguez. Más de 200 competidores -de 3 a más de 60 años- exhibieron técnica, disciplina y entusiasmo ante un público que superó las 800 personas. El evento destacó valores fundamentales del Taekwondo ATA, como el respeto, el autocontrol y la búsqueda del bienestar integral.

El vóley también tuvo su espacio con varios encuentros de Mini Vóley . El 16 de octubre, niñas, niños y adolescentes del Colegio Norbridge participaron de una jornada formativa y recreativa. Luego, el 22 de octubre, se realizó un nuevo encuentro entre el Gimnasio Nº 2 y el Gimnasio Nº 3, orientado a jóvenes de 10 a 16 años. Ambas propuestas fomentaron la comunicación, el trabajo en equipo y la inclusión desde edades tempranas.

Ese mismo día se desarrolló un encuentro de Voleibol Recreativo destinado a personas adultas, coordinado por las profesoras Paola Banini y Soledad Musolino. Con énfasis en el disfrute, la integración y el movimiento saludable, la actividad reunió a vecinas y vecinos en un ambiente amable y participativo.

El 18 de octubre, el gimnasio recibió la competencia Ameri Internacional, dirigida por Gisela Veliz y coordinada regionalmente por Julieta Aracena, con más de 300 atletas provenientes de distintas provincias y países vecinos. Se trató de una jornada artística y deportiva de alto nivel, en la que se disputaron las clasificaciones para la final nacional, consolidando al espacio como sede de eventos de gran convocatoria.

Finalmente, el 26 y 27 de octubre se llevó a cabo el Torneo Internacional de Fútbol Adaptado “Ciudad de Mendoza”, coordinado por los profesores Marcos Olivera, Mariana Fredes, Nicolás Núñez y Giannina Pintos. Participaron más de 100 deportistas de Mendoza, Las Heras y Chile, en un clima de compañerismo y superación. Los equipos de Barlovento (Chile) y Municipalidad de Capital se destacaron obteniendo los primeros puestos en las categorías C y B, respectivamente.

Cada una de estas iniciativas demuestra el compromiso permanente de la comuna conducida por Ulpiano Suarez con la promoción del deporte, la cultura y la vida activa. El Gimnasio Municipal Nº 2 continúa creciendo como un punto de encuentro esencial para la comunidad, donde se conjugan esfuerzo, disfrute y participación ciudadana.