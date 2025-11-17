Del folclore peruano al deporte adaptado: el Gimnasio Nº 2 vivió semanas de intensa actividad

El Gimnasio Municipal Nº 2 volvió a ser protagonista de múltiples actividades en las últimas semanas, reafirmando su rol como uno de los espacios más dinámicos de laMunicipalidad de Mendoza. En línea con las políticas públicas que promueven el bienestar, la accesibilidad y la participación ciudadana, el espacio en deporte albergó propuestas que expresaron los valores de la Ciudad del Deporte: compromiso, inclusión y comunidad.
El 4 de octubre se realizó el Concurso de Marinera y Danzas Peruanas de la Región Cuyo 2025, organizado por el Consulado de Perú en Mendoza. Más de 400 personas participaron de una jornada colmada de música, color y tradición, donde se presentaron danzas de folclore como la marinera norteña, el huaylas y ritmos afroperuanos. El encuentro fortaleció los lazos culturales entre Argentina y Perú, poniendo en valor la diversidad que distingue a la Ciudad.
El 11 de octubre, el gimnasio fue sede del Primer Torneo Interno de Virtuos Martial Arts, a cargo del Máster Claudio Domínguez. Más de 200 competidores -de 3 a más de 60 años- exhibieron técnica, disciplina y entusiasmo ante un público que superó las 800 personas. El evento destacó valores fundamentales del Taekwondo ATA, como el respeto, el autocontrol y la búsqueda del bienestar integral.
Voleibol, fomentando la comunicación, la inclusión y el trabajo en equipo
El vóley también tuvo su espacio con varios encuentros de Mini Vóley. El 16 de octubre, niñas, niños y adolescentes del Colegio Norbridge participaron de una jornada formativa y recreativa. Luego, el 22 de octubre, se realizó un nuevo encuentro entre el Gimnasio Nº 2 y el Gimnasio Nº 3, orientado a jóvenes de 10 a 16 años. Ambas propuestas fomentaron la comunicación, el trabajo en equipo y la inclusión desde edades tempranas.
Ese mismo día se desarrolló un encuentro de Voleibol Recreativo destinado a personas adultas, coordinado por las profesoras Paola Banini y Soledad Musolino. Con énfasis en el disfrute, la integración y el movimiento saludable, la actividad reunió a vecinas y vecinos en un ambiente amable y participativo.
El 18 de octubre, el gimnasio recibió la competencia Ameri Internacional, dirigida por Gisela Veliz y coordinada regionalmente por Julieta Aracena, con más de 300 atletas provenientes de distintas provincias y países vecinos. Se trató de una jornada artística y deportiva de alto nivel, en la que se disputaron las clasificaciones para la final nacional, consolidando al espacio como sede de eventos de gran convocatoria.
Finalmente, el 26 y 27 de octubre se llevó a cabo el Torneo Internacional de Fútbol Adaptado “Ciudad de Mendoza”, coordinado por los profesores Marcos Olivera, Mariana Fredes, Nicolás Núñez y Giannina Pintos. Participaron más de 100 deportistas de Mendoza, Las Heras y Chile, en un clima de compañerismo y superación. Los equipos de Barlovento (Chile) y Municipalidad de Capital se destacaron obteniendo los primeros puestos en las categorías C y B, respectivamente.
Cada una de estas iniciativas demuestra el compromiso permanente de la comuna conducida por Ulpiano Suarez con la promoción del deporte, la cultura y la vida activa. El Gimnasio Municipal Nº 2 continúa creciendo como un punto de encuentro esencial para la comunidad, donde se conjugan esfuerzo, disfrute y participación ciudadana.