La Peatonal del Vino movilizó a miles y dejó un importante impacto económico: los datos

Más de 110 mil personas asistieron al evento que combinó vino, cultura y gastronomía. Los resultados revelan un aporte clave para el sector turístico.

Récord histórico de la Peatonal del Vino, el encuentro que transformó a la Ciudad.

Por Sitio Andino Departamentales

La Peatonal del Vino cerró su edición más convocante y dejó un impacto económico superior a los $500 millones, según datos oficiales del municipio. Con más de 110 mil asistentes, el evento consolidó su lugar como una de las propuestas más influyentes para la economía, el turismo y la gastronomía de Mendoza.

Impacto millonario de la Peatonal del Vino: cuánto generó el evento

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza detalló que la cifra final, exactamente $518.765.000, surge de la venta de 11.000 cuponeras y 19.400 tickets gastronómicos, además del consumo registrado en comercios y ejes gastronómicos cercanos, como Arístides y Colón, que permanecieron colmados durante y después del evento.

peatonal del vino recaudación 1

El intendente Ulpiano Suarez destacó la importancia del encuentro para la actividad económica local. “Agradezco a los miles de mendocinos y turistas que participaron del evento porque colaboraron con emprendedores y pymes de la Ciudad y de la provincia”, señaló. Agregó también que, aunque las herramientas macroeconómicas dependen del Gobierno nacional, desde el municipio se mantiene el compromiso de acompañar al sector gastronómico y turístico como motores del desarrollo.

Miles de visitantes y un alcance que trascendió Mendoza

La convocatoria trascendió el ámbito local. La Peatonal del Vino recibió visitantes de 16 provincias argentinas, entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Juan y Río Negro, además de turistas provenientes de Chile, Brasil, Uruguay y Estados Unidos. Esto consolidó al evento como una propuesta de alcance nacional e internacional.

peatonal del vino recaudación 2

En el sector del vino, participaron 40 bodegas que ofrecieron 1.500 botellas y sirvieron 32.400 degustaciones en 11.000 copas, con un equipo de 110 trabajadores entre sommeliers y personal de apoyo. El patio gastronómico, integrado por 25 stands y foodtrucks, comercializó 19.400 menús, con 125 trabajadores en actividad.

La realización del evento también implicó el trabajo de 330 técnicos pertenecientes a 10 empresas especializadas en sonido, iluminación, pantallas y estructura, fundamentales para garantizar la calidad del espectáculo, cuyo cierre estuvo a cargo de Miranda!.

Según el municipio, eventos como la Peatonal del Vino, la Vendimia de la Capital, el Boulevard del Café o el Aniversario de Arístides refuerzan el rol de la Ciudad como motor económico, turístico y cultural, además de generar oportunidades para el sector privado y fortalecer la identidad de la capital mendocina. Fuente: Ciudad de Mendoza.

