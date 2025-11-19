La Peatonal del Vino movilizó a miles y dejó un importante impacto económico: los datos

Récord histórico de la Peatonal del Vino, el encuentro que transformó a la Ciudad.

La Peatonal del Vino cerró su edición más convocante y dejó un impacto económico superior a los $500 millones , según datos oficiales del municipio. Con más de 110 mil asistentes , el evento consolidó su lugar como una de las propuestas más influyentes para la economía , el turismo y la gastronomía de Mendoza.

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza detalló que la cifra final, exactamente $518.765.000 , surge de la venta de 11.000 cuponeras y 19.400 tickets gastronómicos , además del consumo registrado en comercios y ejes gastronómicos cercanos, como Arístides y Colón , que permanecieron colmados durante y después del evento.

El intendente Ulpiano Suarez destacó la importancia del encuentro para la actividad económica local. “ Agradezco a los miles de mendocinos y turistas que participaron del evento porque colaboraron con emprendedores y pymes de la Ciudad y de la provincia ”, señaló. Agregó también que, aunque las herramientas macroeconómicas dependen del Gobierno nacional, desde el municipio se mantiene el compromiso de acompañar al sector gastronómico y turístico como motores del desarrollo.

La convocatoria trascendió el ámbito local. La Peatonal del Vino recibió visitantes de 16 provincias argentinas , entre ellas Buenos Aires , Córdoba , Santa Fe , San Juan y Río Negro , además de turistas provenientes de Chile , Brasil , Uruguay y Estados Unidos . Esto consolidó al evento como una propuesta de alcance nacional e internacional.

peatonal del vino recaudación 2

En el sector del vino, participaron 40 bodegas que ofrecieron 1.500 botellas y sirvieron 32.400 degustaciones en 11.000 copas, con un equipo de 110 trabajadores entre sommeliers y personal de apoyo. El patio gastronómico, integrado por 25 stands y foodtrucks, comercializó 19.400 menús, con 125 trabajadores en actividad.

La realización del evento también implicó el trabajo de 330 técnicos pertenecientes a 10 empresas especializadas en sonido, iluminación, pantallas y estructura, fundamentales para garantizar la calidad del espectáculo, cuyo cierre estuvo a cargo de Miranda!.

Según el municipio, eventos como la Peatonal del Vino, la Vendimia de la Capital, el Boulevard del Café o el Aniversario de Arístides refuerzan el rol de la Ciudad como motor económico, turístico y cultural, además de generar oportunidades para el sector privado y fortalecer la identidad de la capital mendocina. Fuente: Ciudad de Mendoza.