17 de noviembre de 2025
Sitio Andino
de lujo

La Peatonal del Vino 2025 volvió con fuerza: más de 110 mil personas vivieron su segunda noche

Tras varios años, la Peatonal del Vino volvió a la Ciudad y reunió a más de 110 mil personas en una segunda noche marcada por música, vinos y gastronomía.

La Ciudad vivió una exitosa edición de la Peatonal del Vino.

Por Sitio Andino Sociedad

Después de varios años sin realizarse, la Peatonal del Vino retomó su lugar en el calendario cultural de la Ciudad de Mendoza con dos jornadas impactantes, que combinaron vinos, música, gastronomía y tecnología. La segunda noche, el domingo 16 de noviembre, cerró con más de 110.000 asistentes en la explanada de la Casa de Gobierno de Mendoza y el Parque Cívico de Mendoza. Miranda! brilló en el escenario.

Mendoza&nbsp;lati&oacute; con fuerza durante dos jornadas &uacute;nicas en la explanada de Casa de Gobierno y el Parque C&iacute;vico.

La edición 2025 marcó el regreso de una propuesta que mezcla la cultura del vino con el entretenimiento urbano, posicionando nuevamente a la capital mendocina como epicentro culturales.

Al ritmo de Miranda!, la Peatonal del Vino cerr&oacute; su segunda noche con m&aacute;s de 110 mil personas

La segunda noche fue el momento cúlmine: con shows de Miranda! —junto a Gauchito Club—, más de 110 mil personas disfrutaron de música en vivo, degustaciones y una puesta escénica renovada.

&nbsp;Los mendocinos Gauchito Club dieron un show espectacular.

  • El evento contó con la participación de más de 30 bodegas de cinco departamentos provinciales, que presentaron alrededor de 100 etiquetas distintas para degustación.

  • Se sumaron variedad gastronómica con food-trucks, espacios temáticos accesibles y adaptados para personas con discapacidad, señalética visible, puntos de hidratación y una logística puesta al nivel de un espectáculo masivo.

  • En materia de sustentabilidad, se implementaron contenedores de reciclaje diferenciados, recolección de aceite usado y se proyectó la medición de la huella de carbono del evento.

    M&aacute;s de 30 bodegas de Mendoza, 100 etiquetas, presentes en la Peatonal del Vino. &nbsp;

Identidad, turismo y economía local

El intendente Ulpiano Suárez subrayó que “la Peatonal del Vino fortalece nuestra identidad, dinamiza el turismo y la economía local y consolida a Mendoza como Capital Internacional del Vino”.

Ulpiano Suarez en la Peatonal del Vino.

Para la ciudad, el evento representa una oportunidad de visibilidad turística, un puente entre el patrimonio vitivinícola y el público urbano, y un estímulo para emprendedores y bodegas que participaron de la propuesta.

Mirando hacia adelante

Con este relanzamiento exitoso, la Peatonal del Vino se consolida como un nuevo referente de la agenda urbana de Mendoza. La expectativa ahora está puesta en que esta edición marca un antes y un después en la forma en que se vinculan producción vitícola, desarrollo turístico y cultura popular en la ciudad.

Queda por ver cómo evolucionará la propuesta en próximos años, si ampliará su alcance departamental, creará formatos paralelos y generará un impacto sostenido en cuanto a empleo, emprendimiento y circuito turístico asociado.

