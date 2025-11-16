16 de noviembre de 2025
La Peatonal del Vino explotó en su primera noche: electrónica, vinos y miles de asistentes

La Peatonal del Vino tuvo un regreso masivo y celebró una noche cargada de música electrónica. La Ciudad prepara una jornada final que promete sorprender aún más.

La Ciudad de Mendoza vivió la vuelta de la Peatonal del Vino con un público multitudinario.

Foto: Ciudad de Mendoza.
Por Sitio Andino Departamentales

La Ciudad de Mendoza vivió una noche multitudinaria con el regreso de la Peatonal del Vino 2025, que reunió a más de 20 mil personas en la explanada de la Casa de Gobierno y el Parque Cívico. El evento, que combina vino, gastronomía, música y arte, volvió a instalarse como uno de los encuentros culturales más convocantes del calendario mendocino.

Peatonal del Vino: electrónica, stands y más de 30 bodegas en una edición récord

Desde el atardecer, miles de asistentes comenzaron a ocupar el espacio cívico para disfrutar de una propuesta que reunió a más de 30 bodegas provenientes de cinco departamentos de la provincia. Los visitantes recorrieron stands, degustaron más de 100 etiquetas, recorrieron espacios temáticos y disfrutaron de un amplio patio gastronómico con foodtrucks y propuestas accesibles.

El intendente Ulpiano Suarez participó activamente de la apertura, recorriendo cada puesto, dialogando con bodegueros y emprendedores, y destacando el trabajo conjunto que hizo posible esta nueva edición. También interactuó con vecinos y turistas que destacaron la organización y el clima festivo del encuentro.

peatonal del vino
La Peatonal del Vino volvió a llenar el Parque Cívico con vinos, arte y DJ sets.

El jefe comunal sostuvo que “estoy muy contento de que volvió la Peatonal del Vino aquí al barrio Cívico. Con la música electrónica vemos muchísimos grupos de jóvenes que están llegando; estimo que al final de la jornada pueden haber más de 20 mil personas, lo cual es un éxito”. También remarcó que la Ciudad sigue apostando por propuestas culturales gratuitas y abiertas al público en articulación con el sector privado.

La música fue protagonista de la primera noche. La DJ Flor Parra estuvo a cargo del warm up, mientras que Brigado Crew continuó con un set vibrante que mantuvo al público en movimiento. Finalmente, los DJs Chapa & Castelo ofrecieron un cierre energético, generando una atmósfera especial mientras los asistentes disfrutaban de las degustaciones.

peatonal del vino 1
La primera noche marcó un inicio multitudinario para una edición que continuará este domingo con nuevas propuestas imperdibles.

Un cierre de lujo con artistas de primer nivel

Este domingo la Peatonal vivirá su segunda y última jornada, que tendrá como protagonistas a los mendocinos de Gauchito Club, quienes abrirán la tarde, y al dúo Miranda!, encargado del esperado cierre musical. Además, se sumarán nuevas propuestas gastronómicas y oportunidades para adquirir degustaciones mediante cuponeras disponibles en peatonaldelvino.com.

peatonal del vino 3
La Ciudad de Mendoza sigue apostando por propuestas culturales gratuitas y abiertas a todo el público.

La Peatonal del Vino 2025 es organizada por la Ciudad de Mendoza, producida por Nero Producciones, y cuenta con el acompañamiento de Galicia y Pepsi como main sponsors. La propuesta reafirma el posicionamiento de la Capital Internacional del Vino como un punto de encuentro cultural donde el público disfruta de forma segura, gratuita y en un entorno emblemático.

