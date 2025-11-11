Por qué viene Federico Sturzenegger a Mendoza y quién lo acompañaría

Al regreso de su gira por Francia y Abu Dhabi , el gobernador Alfredo Cornejo recibirá el próximo viernes la visita de un ministro de peso del gobierno de Javier Milei, el titular de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado , Federico Sturzenegger .

El expresidente del Banco Central participará de un encuentro organizado por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) en torno al alcance de la Resolución 37/2025, que derogó 973 normas (algunas ya derogadas con anterioridad) vinculadas al ente regulador del vino .

Del evento participarán representantes de las cámaras vitivinícolas y funcionarios del gobierno de Mendoza , entre ellos el gobernador y el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu . “Va a explicar la nueva normativa para el sector y los procedimientos de fiscalización ”, indicaron desde el entorno del ministro nacional a Sitio Andino.

La Resolución 37/2025 del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), con firma de su titular Carlos Tizio, deja atrás décadas de burocracia absurda en el sector vitivinícola. La Resolución deroga 973 normas (sí, 973!) y redefine completamente el rol del organismo.

En principio, a Sturzenegger lo acompañará el jefe de gabinete de la Secretaría de Agricultura, Martín Fernández , aunque podría sumarse algún otro cuadro técnico del Ministerio .

Para entender la desregulación de la industria del vino que impulsó hoy el INV, nada mejor que comparar la pila de la derecha, la norma vieja, con la de la izquierda, la nueva. El Presidente @JMilei nos pide que no paremos hasta ser el país más libre del mundo. VLLC! — Fede Sturzenegger (@fedesturze) November 7, 2025

La posición del Gobierno de Mendoza es mayoritariamente a favor de la mega desregulación de la industria impulsada por el Ejecutivo nacional. Incluso Vargas Arizu participó de las charlas previas a la firma de la resolución del INV, por lo que varios de sus aportes fueron tenidos en cuenta por el equipo del ministro.

Fue una de las burocracias que pedimos se eliminaran. Gracias @fedesturze por escucharnos — Hebe Casado (@hebesil) November 7, 2025

Sin embargo, el funcionario mendocino reconoció que hay algunos puntos por resolver, especialmente en torno al Certificado de Ingreso de Uva (CIU), que deja de ser obligatorio y el Ejecutivo local apuesta por mantener esa condición.

En ese sentido, explicó que la Provincia propuso unificar el CIU con el Documento de Tránsito Vegetal (DTV) que utiliza el Senasa, a fin de simplificar los trámites sin perder trazabilidad y genuinidad del vino, para garantizar la calidad del producto.

Desregulación del INV: la posutra de los bodegueros

Desde el sector privado, la mirada sobre la desregulación no es unánime. El presidente de Específica de Bodegueros de la Cámara de Comercio de San Rafael, Juan Chaglasian, aseguró que “todavía hay una serie de situaciones grises” dentro de los cambios impulsados por Nación.

“Tenemos pensamientos encontrados. Hay cuestiones que no están del todo claras. Bodegas de Argentina está de acuerdo en casi todo, pero la Coviar, la Cooperativa Vitivinícola Argentina y varios grupos de bodegas no comparten todos los puntos”, señaló en diálogo con Noticiero Andino.

Embed - DESREGULACION DEL INV (INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA)

Chaglasian explicó que su principal preocupación pasa por la trazabilidad del producto, desde la viña hasta la góndola. “No estoy de acuerdo con que se pierda el control de trazabilidad. Estoy a favor de desregular la burocracia, pero hay controles dentro de la bodega o desde la viña a la góndola que deberían mantenerse”, advirtió.

El dirigente remarcó además que “el Instituto Nacional de Vitivinicultura es un organismo serio, respetado en el mundo” y que debería seguir garantizando los estándares de calidad. “No solo en el mercado externo, también en el interno. Estamos todos en la misma línea: esperar que esto se normalice y, si es necesario, hacer los reclamos correspondientes”, concluyó.