"Peatonal del Vino": habrá desvíos del transporte en la Ciudad de Mendoza

¡Atención mendocinos!: por la Peatonal del Vino habrá desvíos de transporte.

La Ciudad de Mendoza y MendoTran han coordinado un importante operativo de tránsito que afectará la circulación del transporte durante la realización de la Peatonal del Vino , prevista entre este sábado 15 y domingo 16 de noviembre, en el Parque Cívico y la explanada de Casa de Gobierno.

De acuerdo con la información oficial, proporcionada por las autoridades del Secretaría de Transporte, los mendocinos deberán estar atentos con los cambios en los recorridos. La idea es garantizar el desarrollo de la Peatonal del Vino y la movilidad en la zona .

En las últimas horas, las autoridades locales dieron a conocer el operativo que se pondrá en marcha durante la realización de la Peatonal del Vino.

La Ciudad de Mendoza junto con MendoTran idearon un operativo de desvíos del transporte.

Estas serán las líneas que se verán afectadas:

309-310-330-331-440-442-530-533-720-905-910: circularán por Patricias Mendocinas, Pedro Molina, Pampa.

circularán por Patricias Mendocinas, Pedro Molina, Pampa. 350-402-461-532-610-740-912: irán por Patricias Mendocinas, Pedro Molina, 9 de Julio, Peltier.

irán por Patricias Mendocinas, Pedro Molina, 9 de Julio, Peltier. 305: transitarán por 9 de Julio, Pedro Molina, España.

transitarán por 9 de Julio, Pedro Molina, España. 468-461: circularán por San Martín, Morón, San Juan, V. Zapata, Colón, España.

circularán por San Martín, Morón, San Juan, V. Zapata, Colón, España. 401: transitarán por España, Peltier, Pampa, Pedro Molina, España.

transitarán por España, Peltier, Pampa, Pedro Molina, España. 529-540-542-562: irán por Patricias Mendocinas, Pedro Molina, España.

irán por Patricias Mendocinas, Pedro Molina, España. 533: circularán por San Martín, Morón, San Juan, V. Zapata, Colón.

circularán por San Martín, Morón, San Juan, V. Zapata, Colón. 532: irán por Sobremonte, Pedro Molina, España.

irán por Sobremonte, Pedro Molina, España. 603: circularán por 25 de Mayo, Pedro Molina.

circularán por 25 de Mayo, Pedro Molina. 720: transitarán por Belgrano, Pedro Molina, España.

transitarán por Belgrano, Pedro Molina, España. 914-915: irán por Almirante Brown, España, Peltier, Morón, San Juan, Rondeau.

Peatonal del Vino: detalles del gran encuentro

La Peatonal del Vino es uno de los eventos que organiza la Ciudad de Mendoza y que se convierte en el más importantes del año, con entrada libre y gratuita. Arrancará a las 19 e incluirá:

Más de 30 bodegas y etiquetas de alta gama.

y etiquetas de alta gama. Gastronomía variada y food trucks.

Música en Vivo: Miranda!, Gauchito Club, Camila Cuccia, y la Noche Electrónica con Brigado Crew, Chapa y Castelo, y Flor Parra.

Tras su última edición en 2019, la Peatonal del Vino vuelve renovada, consolidándose como un ícono del turismo cultural mendocino y un espacio que celebra el encuentro, la diversidad y la pasión por el vino argentino.