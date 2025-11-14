14 de noviembre de 2025
{}
"Peatonal del Vino": habrá desvíos del transporte en la Ciudad de Mendoza

La Ciudad de Mendoza y MendoTran coordinaron un operativo de tránsito que afectará la circulación del transporte durante la Peatonal del Vino,

¡Atención mendocinos!: por la Peatonal del Vino habrá desvíos de transporte.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

La Ciudad de Mendoza y MendoTran han coordinado un importante operativo de tránsito que afectará la circulación del transporte durante la realización de la Peatonal del Vino, prevista entre este sábado 15 y domingo 16 de noviembre, en el Parque Cívico y la explanada de Casa de Gobierno.

peatonal del vino desvios
Desvíos en la Ciudad de Mendoza por la Peatonal del Vino

En las últimas horas, las autoridades locales dieron a conocer el operativo que se pondrá en marcha durante la realización de la Peatonal del Vino.

Estas serán las líneas que se verán afectadas:

  • 309-310-330-331-440-442-530-533-720-905-910: circularán por Patricias Mendocinas, Pedro Molina, Pampa.
  • 350-402-461-532-610-740-912: irán por Patricias Mendocinas, Pedro Molina, 9 de Julio, Peltier.
  • 305: transitarán por 9 de Julio, Pedro Molina, España.
  • 468-461: circularán por San Martín, Morón, San Juan, V. Zapata, Colón, España.
  • 401: transitarán por España, Peltier, Pampa, Pedro Molina, España.
  • 529-540-542-562: irán por Patricias Mendocinas, Pedro Molina, España.
  • 533: circularán por San Martín, Morón, San Juan, V. Zapata, Colón.
  • 532: irán por Sobremonte, Pedro Molina, España.
  • 603: circularán por 25 de Mayo, Pedro Molina.
  • 720: transitarán por Belgrano, Pedro Molina, España.
  • 914-915: irán por Almirante Brown, España, Peltier, Morón, San Juan, Rondeau.
Peatonal del Vino: detalles del gran encuentro

La Peatonal del Vino es uno de los eventos que organiza la Ciudad de Mendoza y que se convierte en el más importantes del año, con entrada libre y gratuita. Arrancará a las 19 e incluirá:

  • Más de 30 bodegas y etiquetas de alta gama.

  • Gastronomía variada y food trucks.

  • Música en Vivo: Miranda!, Gauchito Club, Camila Cuccia, y la Noche Electrónica con Brigado Crew, Chapa y Castelo, y Flor Parra.

Tras su última edición en 2019, la Peatonal del Vino vuelve renovada, consolidándose como un ícono del turismo cultural mendocino y un espacio que celebra el encuentro, la diversidad y la pasión por el vino argentino.

