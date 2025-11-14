"Peatonal del Vino": habrá desvíos del transporte en la Ciudad de Mendoza

La Ciudad de Mendoza y MendoTran han coordinado un importante operativo de tránsito que afectará la circulación del transporte durante la realización de la Peatonal del Vino, prevista entre este sábado 15 y domingo 16 de noviembre, en el Parque Cívico y la explanada de Casa de Gobierno.
La Peatonal del Vino es uno de los eventos que organiza la Ciudad de Mendoza y que se convierte en el más importantes del año, con entrada libre y gratuita. Arrancará a las 19 e incluirá:
Más de 30 bodegas y etiquetas de alta gama.
Gastronomía variada y food trucks.
Música en Vivo: Miranda!, Gauchito Club, Camila Cuccia, y la Noche Electrónica con Brigado Crew, Chapa y Castelo, y Flor Parra.
Tras su última edición en 2019, la Peatonal del Vino vuelve renovada, consolidándose como un ícono del turismo cultural mendocino y un espacio que celebra el encuentro, la diversidad y la pasión por el vino argentino.