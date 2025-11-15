15 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Inversión en transporte

Avanza la licitación del Tren de Cercanías del Este con una recorrida clave para empresas interesadas

Más de una docena de empresas recorrieron la traza ferroviaria para ajustar propuestas y garantizar un proceso de licitación transparente y competitivo.

Visita por la obra de oferentes.

Por Sitio Andino Política

La visita no era obligatoria ni condicionante. La amplia convocatoria marca una tendencia respecto del interés de las firmas que pretenden ofertar en la licitación. La apertura de sobres se realizará el 5 de diciembre, a las 12.00 horas, en el cuarto piso de Casa de Gobierno.

En una extensa recorrida de obra que comenzó en la estación de trenes Libertador General San Martín, en Junín, y terminó en la de General Gutiérrez, en Maipú, más de una docena de empresas constructoras recorrieron la traza por donde circularán las formaciones para conocer, in situ, detalles técnicos y despejar dudas antes de presentar sus propuestas licitatorias.

image

“Dado el enorme interés que ha despertado esta obra no solo en Mendoza sino también en otras provincias de la Argentina —como Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe—, hemos organizado esta recorrida de obra para canalizar dudas de las empresas y para mostrar esta gran obra ya que estamos próximos a abrir los sobres y tenemos toda la ilusión de poder iniciar los trabajos en el mediano plazo”, expresó la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Baduí, durante la recorrida.

Detalles del proyecto del Tren de Cercanías del Este

El proyecto del Tren de Cercanías del Este contempla la renovación integral de treinta y tres kilómetros de vía entre las estaciones Gutiérrez (Maipú) y Libertador General San Martín (Junín), con paradas intermedias en Coquimbito, General Ortega, Rodeo del Medio, Fray Luis Beltrán, Barcala y Palmira.

Se trata de una obra estratégica para modernizar la movilidad del área Este del Gran Mendoza, mejorar la conectividad interdepartamental y ofrecer una alternativa de transporte sustentable para más de trescientas cincuenta mil personas.

image

El llamado a licitación comprende dos rubros principales:

  • Infraestructura y construcción de vías, estaciones y pasos a nivel.
  • Operación y mantenimiento del servicio ferroviario.

La inversión prevista es de $212.886.714.451,63 y generará más de ciento cincuenta empleos directos y trescientos indirectos durante la etapa de obra.

