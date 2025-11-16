Tupungato propone bicitour, senderismo y astroturismo para disfrutar del próximo fin de semana largo

Propuesta turística en Tupungato para el próximo fin de semana largo.

La Dirección de Turismo de Tupungato preparó una variada agenda de actividades para que vecinos y visitantes puedan conocer la esencia del Valle tupungatino, recorrer sus rincones más emblemáticos, descubrir la producción local, degustar vinos de altura, saborear comidas tradicionales y contemplar las vistas únicas del cordón montañoso que enmarca a la Capital de la Nuez y de los Vinos de Altura.

Quienes deseen participar de las propuestas deben inscribirse previamente en el Informador Turístico, a fin de reservar su lugar y en los casos que lo requieran, abonar el costo de traslado.

image Agenda en Tupungato Bicitour Viernes 21 de noviembre 16.30 horas

Salida: Hotel Turismo Tupungato, Av. Belgrano 1060

12 km Consultar disponibilidad de bicis o se puede optar por una de uso personal Incluye: guía y seguro Senderismo por Los Cerrillos Sábado 22 de noviembre 16.00 horas Salida: Hotel Turismo Tupungato, Av. Belgrano 1060 Costo: $4.000 por persona Incluye: transporte, guía y seguro Astroturismo Domingo 23 de noviembre 19.30 horas Cristo Rey del Valle de Tupungato RP 86 Los Cerrillos Sin costo Incluye: guía y seguro Informes y Reservas De lunes a domingos, de 9.00 a 18.00 horas en el Informador Turístico (Av. Belgrano 1060), mediante comunicación WhatsApp 2622 520788 o por email a [email protected]

