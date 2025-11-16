16 de noviembre de 2025
Tupungato propone bicitour, senderismo y astroturismo para disfrutar del próximo fin de semana largo

Las salidas parten desde el Hotel Turismo de Tupungato e incluyen guía y seguro. Hay opciones gratuitas y pagas, con inscripción previa.

Propuesta turística en Tupungato para el próximo fin de semana largo.

Por Sitio Andino Departamentales

La Dirección de Turismo de Tupungato preparó una variada agenda de actividades para que vecinos y visitantes puedan conocer la esencia del Valle tupungatino, recorrer sus rincones más emblemáticos, descubrir la producción local, degustar vinos de altura, saborear comidas tradicionales y contemplar las vistas únicas del cordón montañoso que enmarca a la Capital de la Nuez y de los Vinos de Altura.

Quienes deseen participar de las propuestas deben inscribirse previamente en el Informador Turístico, a fin de reservar su lugar y en los casos que lo requieran, abonar el costo de traslado.

image

Agenda en Tupungato

Bicitour

  • Viernes 21 de noviembre

16.30 horas

Salida: Hotel Turismo Tupungato, Av. Belgrano 1060

12 km

Consultar disponibilidad de bicis o se puede optar por una de uso personal

Incluye: guía y seguro

Senderismo por Los Cerrillos

  • Sábado 22 de noviembre

16.00 horas

Salida: Hotel Turismo Tupungato, Av. Belgrano 1060

Costo: $4.000 por persona

Incluye: transporte, guía y seguro

Astroturismo

  • Domingo 23 de noviembre

19.30 horas

Cristo Rey del Valle de Tupungato

RP 86 Los Cerrillos

Sin costo

Incluye: guía y seguro

Informes y Reservas

De lunes a domingos, de 9.00 a 18.00 horas en el Informador Turístico (Av. Belgrano 1060), mediante comunicación WhatsApp 2622 520788 o por email a [email protected]

