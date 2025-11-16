Tupungato propone bicitour, senderismo y astroturismo para disfrutar del próximo fin de semana largo

La Dirección de Turismo de Tupungato preparó una variada agenda de actividades para que vecinos y visitantes puedan conocer la esencia del Valle tupungatino, recorrer sus rincones más emblemáticos, descubrir la producción local, degustar vinos de altura, saborear comidas tradicionales y contemplar las vistas únicas del cordón montañoso que enmarca a la Capital de la Nuez y de los Vinos de Altura.
Quienes deseen participar de las propuestas deben inscribirse previamente en el Informador Turístico, a fin de reservar su lugar y en los casos que lo requieran, abonar el costo de traslado.