20 de noviembre de 2025
La Municipalidad de Mendoza arma un súper finde largo con Star Party, bicitour, teatro, ferias y trekkings

Desde hoy y hasta al lunes habrá propuestas para todas las edades, con salidas astronómicas, teatro, caminatas guiadas, bicitour y espacios patrimoniales.

Por Sitio Andino Departamentales

Se aproxima un finde XXL y la Municipalidad de Mendoza planificó encuentros para todos los gustos y edades. Este jueves 20 y viernes 21 se realizará la Star Party XI en los jardines del ex Acuario (calles Ituzaingó y Entre Ríos, Parque O’Higgins). Será un encuentro para aficionados a la astronomía con actividades lúdicas, charlas, food trucks y proyecciones 360°. Ambas jornadas serán gratuitas y con ingreso por orden de llegada: el jueves de 9.00 a 19.00 horas y el viernes de 18.00 a 23.00 horas

Ese mismo viernes, el teatro Quintanilla presentará una única función de “La Burleza: Belleza en idioma Burlesque”, un espectáculo de la compañía Le Bisou de Burlesque que combina humor, sensualidad y elegancia, celebrando la feminidad y el glamour del burlesque clásico. Será el viernes 21, a las 21.00 horas, con entradas disponibles en Entradaweb.

El sábado 22 dará inicio la temporada de trekking nocturno con el Tour Divisadero Nocturno: Luna nueva, un recorrido guiado por la Reserva Divisadero Largo para vivir el atardecer y la noche en contacto con la naturaleza. La actividad es gratuita, con cupos limitados e inscripción en Entradaweb.

Ese mismo día, desde las 18.00 horas, se realizará la Salida de Campo de la Star Party en el Puesto Los Pajaritos (Lavalle), con observaciones astronómicas, astrofotografía, caminatas y gastronomía. La experiencia es arancelada, con cupos limitados e inscripción previa en EntradaWeb.

Paseos sustentables y turismo activo

El domingo 23, a las 8.00 horas, tendrá lugar el Bicitour por los caminos del agua, un recorrido que conecta la Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz y Luján de Cuyo siguiendo el cauce de una historia compartida. La actividad finaliza en la emblemática Hostería del Dique Cipolletti, donde se podrá realizar arborismo (actividad con costo) y yoga. La inscripción es sin costo a través de Entradaweb, con salida desde plaza Independencia. Se puede participar con bicicleta propia o solicitar asesoramiento si no se cuenta con movilidad.

El lunes 24 comenzará con el Tour Divisadero, un trekking familiar por la Reserva Divisadero Largo para conocer su riqueza natural y geológica (actividad arancelada). Por la tarde, a las 18 h, se ofrecerá el Free Walking Tour – Orígenes del vino, un recorrido gratuito por el microcentro que repasa la historia vitivinícola local y finaliza con una degustación. La participación es por orden de llegada desde plaza Independencia.

Además, estará disponible el Bus Turístico, que funcionará de domingo a miércoles con un recorrido exclusivamente por la Ciudad, de 1 h 30 min de duración. De jueves a sábado, el circuito se ampliará para incluir también el departamento de Godoy Cruz. El servicio inicia a las 10 h y el último recorrido parte alrededor de las 17.20 h. Los tickets se adquieren en la boletería ubicada en plaza Independencia (calle Chile y Sarmiento).

image.png
Patrimonio, cultura y shows de la Municipalidad de Mendoza

Los visitantes también podrán recorrer espacios emblemáticos del patrimonio histórico: Museo Casa de San Martín: viernes, domingo y lunes de 14.00 a 19.00 horas; sábados de 10.00 a 19.00 horas. Museo del Área Fundacional (MAF): sábados de 9.00 a 19.00 horas; domingos y feriados de 15.00 a 19.00 horas. Ruinas Jesuíticas de San Francisco: martes a sábados de 9 a 19 h; domingos y feriados de 16.00 a 19.00 horas. El clásico Show de Aguas Danzantes podrá disfrutarse en plaza Independencia, de martes a domingos y feriados a partir de las 20.30 h, una propuesta ideal para cerrar cada jornada con música, color y movimiento.

Museo Casa San Martín

Ferias y economía social

La Coordinación de Empleo y Economía Social de la Municipalidad invita a vecinas y vecinos a disfrutar de una nueva edición de las ferias de artesanos y emprendimientos locales, un espacio pensado para potenciar la producción mendocina y acompañar a quienes generan valor en la comunidad.

La feria se desarrollará los días miércoles 19 y jueves 20 de noviembre en Portal Alameda; sábado 22 y domingo 23 de noviembre en Parque Central. Siempre en horario de 11.00 a 20.00 horas, con productos artesanales, diseño local y emprendedores de la economía social en un ambiente familiar.

Atención al turismo

Para más información y asistencia turística, los Centros de Atención al Turista (CAT) estarán disponibles con los siguientes horarios:

  • CAT plaza Independencia: de lunes a sábado de 9 a 19 h; domingo de 13 a 19 h.
  • CAT Barrio Cívico: viernes, domingo y lunes de 9 a 15 h; sábado de 9 a 19 h.

Consultas: WhatsApp +54 9 261 594-9985/[email protected]

