La Municipalidad de Mendoza arma un súper finde largo con Star Party, bicitour, teatro, ferias y trekkings

Se aproxima un finde XXL y la Municipalidad de Mendoza planificó encuentros para todos los gustos y edades. Este j ueves 20 y viernes 21 se realizará la Star Party XI en los jardines del ex Acuario (calles Ituzaingó y Entre Ríos, Parque O’Higgins). Será un encuentro para aficionados a la astronomía con actividades lúdicas, charlas, food trucks y proyecciones 360°. Ambas jornadas serán gratuitas y con ingreso por orden de llegada: el jueves de 9.00 a 19.00 horas y el viernes de 18.00 a 23.00 horas

Ese mismo viernes, el teatro Quintanilla presentará una única función de “La Burleza: Belleza en idioma Burlesque” , un espectáculo de la compañía Le Bisou de Burlesque que combina humor, sensualidad y elegancia, celebrando la feminidad y el glamour del burlesque clásico. Será el viernes 21, a las 21.00 horas , con entradas disponibles en Entradaweb .

El sábado 22 dará inicio la temporada de trekking nocturno con el Tour Divisadero Nocturno : Luna nueva, un recorrido guiado por la Reserva Divisadero Largo para vivir el atardecer y la noche en contacto con la naturaleza. La actividad es gratuita , con cupos limitados e inscripción en Entradaweb .

Ese mismo día, desde las 18.00 horas, se realizará la Salida de Campo de la Star Party en el Puesto Los Pajaritos (Lavalle), con observaciones astronómicas, astrofotografía, caminatas y gastronomía. La experiencia es arancelada, con cupos limitados e inscripción previa en EntradaWeb.

Paseos sustentables y turismo activo

El domingo 23, a las 8.00 horas, tendrá lugar el Bicitour por los caminos del agua, un recorrido que conecta la Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz y Luján de Cuyo siguiendo el cauce de una historia compartida. La actividad finaliza en la emblemática Hostería del Dique Cipolletti, donde se podrá realizar arborismo (actividad con costo) y yoga. La inscripción es sin costo a través de Entradaweb, con salida desde plaza Independencia. Se puede participar con bicicleta propia o solicitar asesoramiento si no se cuenta con movilidad.

El lunes 24 comenzará con el Tour Divisadero, un trekking familiar por la Reserva Divisadero Largo para conocer su riqueza natural y geológica (actividad arancelada). Por la tarde, a las 18 h, se ofrecerá el Free Walking Tour – Orígenes del vino, un recorrido gratuito por el microcentro que repasa la historia vitivinícola local y finaliza con una degustación. La participación es por orden de llegada desde plaza Independencia.

Además, estará disponible el Bus Turístico, que funcionará de domingo a miércoles con un recorrido exclusivamente por la Ciudad, de 1 h 30 min de duración. De jueves a sábado, el circuito se ampliará para incluir también el departamento de Godoy Cruz. El servicio inicia a las 10 h y el último recorrido parte alrededor de las 17.20 h. Los tickets se adquieren en la boletería ubicada en plaza Independencia (calle Chile y Sarmiento).

Patrimonio, cultura y shows de la Municipalidad de Mendoza

Los visitantes también podrán recorrer espacios emblemáticos del patrimonio histórico: Museo Casa de San Martín: viernes, domingo y lunes de 14.00 a 19.00 horas; sábados de 10.00 a 19.00 horas. Museo del Área Fundacional (MAF): sábados de 9.00 a 19.00 horas; domingos y feriados de 15.00 a 19.00 horas. Ruinas Jesuíticas de San Francisco: martes a sábados de 9 a 19 h; domingos y feriados de 16.00 a 19.00 horas. El clásico Show de Aguas Danzantes podrá disfrutarse en plaza Independencia, de martes a domingos y feriados a partir de las 20.30 h, una propuesta ideal para cerrar cada jornada con música, color y movimiento.

Ferias y economía social

La Coordinación de Empleo y Economía Social de la Municipalidad invita a vecinas y vecinos a disfrutar de una nueva edición de las ferias de artesanos y emprendimientos locales, un espacio pensado para potenciar la producción mendocina y acompañar a quienes generan valor en la comunidad.

La feria se desarrollará los días miércoles 19 y jueves 20 de noviembre en Portal Alameda; sábado 22 y domingo 23 de noviembre en Parque Central. Siempre en horario de 11.00 a 20.00 horas, con productos artesanales, diseño local y emprendedores de la economía social en un ambiente familiar.

Atención al turismo

Para más información y asistencia turística, los Centros de Atención al Turista (CAT) estarán disponibles con los siguientes horarios:

CAT plaza Independencia : de lunes a sábado de 9 a 19 h; domingo de 13 a 19 h.

: de lunes a sábado de 9 a 19 h; domingo de 13 a 19 h. CAT Barrio Cívico: viernes, domingo y lunes de 9 a 15 h; sábado de 9 a 19 h.

Consultas: WhatsApp +54 9 261 594-9985/[email protected]