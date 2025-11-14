14 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Gestión inteligente

La Municipalidad de Mendoza creó un programa para desarrollar soluciones con inteligencia artificial

La Municipalidad de Mendoza implementará proyectos piloto, colaboración público-privada y capacitación técnica para fortalecer la transformación digital.

Inteligencia Artificial en las gestión municipal.

Inteligencia Artificial en las gestión municipal.

Por Sitio Andino Departamentales

La Municipalidad de Mendoza dio un nuevo paso hacia la consolidación de una gestión moderna, eficiente y basada en la innovación tecnológica. El Honorable Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza N° 4221/2025 “Promoviendo el uso estratégico, ético y responsable de la Inteligencia Artificial en la gestión pública municipal”, una iniciativa presentada por el Departamento Ejecutivo a través de la Dirección de Transformación Digital, Smart Cities y Gobierno Abierto.

Esta ordenanza tiene por objeto fomentar el uso de la inteligencia artificial (IA) como herramienta para optimizar procesos administrativos, mejorar la calidad de los servicios públicos y fortalecer las capacidades institucionales del municipio en materia de innovación tecnológica.

Lee además
Firma de acuerdo en la Municipalidad de Mendoza.
Mendoza en el mundo

Ulpiano Suarez firmó un acuerdo estratégico con la ciudad china de Yantai
La Peatonal del Vino vuelve a Mendoza con una propuesta renovada.
Plan imperdible

Vuelve la Peatonal del Vino en Mendoza: horarios, precios y detalles de un evento único

Un marco ético y responsable para el uso de la Inteligencia Artificial

La norma establece principios de uso ético, transparente y seguro de la IA, promoviendo su incorporación bajo estrictos estándares de protección de datos, explicabilidad de los algoritmos y supervisión humana.

Entre sus objetivos se destacan:

– Incorporar el uso de la IA en la administración municipal para simplificar, agilizar y optimizar procesos administrativos y organizacionales, reduciendo la complejidad burocrática y agilizando el proceso de toma de decisiones, y para la mejora de la eficiencia y la calidad en la prestación de servicios públicos brindados a los ciudadanos;

  • fomentar el uso ético y responsable de IA en procesos y servicios públicos municipales;
  • desarrollar capacidades técnicas y humanas para su implementación;
  • promover la experimentación de soluciones innovadoras mediante proyectos piloto;
  • estimular la colaboración público-privada y académica en materia de IA;
  • generar un ecosistema local de innovación tecnológica en torno a la IA con impacto social.

Creación del Programa Municipal de Innovación con Inteligencia Artificial

La ordenanza también crea el Programa Municipal de Innovación con IA, que funcionará bajo la órbita del Comité Local de Inteligencia Artificial, instituido por Decreto Municipal N° 832/24. El mismo coordinará las acciones para identificar oportunidades de aplicación de IA en la gestión, implementar proyectos piloto, difundir buenas prácticas y publicar informes anuales con los avances y resultados obtenidos.

Cooperación de la Municipalidad de Mendoza con otras ciudades inteligentes

La Ciudad de Mendoza forma parte de la Coalición de Ciudades por la Inteligencia Artificial en Argentina (CIIAR), con la que se promoverán acciones conjuntas, intercambio de experiencias y estándares compartidos entre municipios del país.

El intendente Ulpiano Suarez destacó que esta medida demuestra el avance de la Ciudad hacia una transformación digital centrada en las personas, que incorpora la inteligencia artificial de manera estratégica y ética para mejorar la vida de los vecinos.

Con esta ordenanza, la capital mendocina impulsa la innovación pública, consolidándose como una de las primeras comunas del país en contar con un marco normativo integral para el desarrollo responsable de la inteligencia artificial.

Temas
Seguí leyendo

El Pasaje San Martín celebró 99 años y comenzó la cuenta regresiva hacia su centenario

El arte como lenguaje universal: estudiantes con discapacidad exponen en el MMAMM

La Municipalidad de Mendoza refuerza los operativos 360 de limpieza urbana en tres barrios de la capital

La Municipalidad de Mendoza ofrecerá orientación legal sin costo en pleno centro mendocino

Ulpiano Suarez, presente en el Smart City Expo World Congress 2025

"La Ciudad Respira Mendoza": aventura y relax en un viaje inolvidable por San Rafael

En la Nave UNCuyo más de 5.000 personas participaron de la Experiencia Endeavor

Ulpiano Suarez expone en el evento global más importante sobre ciudades inteligentes

LO QUE SE LEE AHORA
El ministro de Defensa Luis Petri visitará Malargüe.
El domingo

Confirman que Luis Petri llega a Malargüe para el tradicional Almuerzo de las Fuerzas Vivas

Las Más Leídas

Aseguró haber sido hostigada por una exnovia de Lucas Giménez
Denunció hostigamiento

Nuevo giro en el caso de Julieta Silva: denunció amenazas y pidió medidas de protección

Así estará el pronóstico del tiempo este viernes 14 de noviembre en Mendoza
El clima

Alerta naranja por tormentas, el pronóstico del tiempo este viernes 14 de noviembre en Mendoza

Nuevo robo en un local de motos del centro: la reacción de Mercedes Rus.
inseguridad

Nuevo robo en un local de motos del centro: la reacción de Mercedes Rus

Javier Milei anunció que enviará al Congreso una Ley de Periglaciares ideada por Alfredo Cornejo
Minería

Milei enviará al Congreso una ley "cuya idea original es del gobernador de Mendoza"

El acusado era investigado en varias causas por robo de motos en el Gran Mendoza. 
complicado

Cayó en Las Heras un hombre vinculado a una banda dedicada al robo de motos

Te Puede Interesar

Eutanasia, en la mira: Mendoza impulsa la discusión para garantizar la dignidad de las personas.
Avanza el debate

Eutanasia, en la mira: Mendoza impulsa la discusión para garantizar la dignidad de las personas

Por Natalia Mantineo
Cornejo agradeció a Diego Santilli por destrabar un crédito millonario para Mendoza y le reclamó obras viales.
Visita de ministros nacionales

Cornejo le agradeció a Santilli por destrabar un crédito millonario para Mendoza y le reclamó obras viales

Por Florencia Martinez del Rio
El ministro de Defensa Luis Petri visitará Malargüe.
El domingo

Confirman que Luis Petri llega a Malargüe para el tradicional Almuerzo de las Fuerzas Vivas

Por Claudio Altamirano