Una noche de folclore, cocina a la vista y vinos mendocinos en Espacio Arizu

El Espacio Arizu en Godoy Cruz se transformará en el epicentro de la música popular argentina con una gran peña de folclore. En esta oportunidad, la cita es para el sábado 14 de marzo, a partir de las 20.00 horas.
La peña de folclore del 14 de marzo invita a disfrutar música, baile y gastronomía en un espacio histórico al aire libre.
Cabe destacar que, la propuesta fue pensada para quienes disfrutan del baile, la música en vivo y la identidad cultural. Es que, la idea es compartir una noche distendida, con livings, mesas de vinos y gastronomía típica, en un entorno que conjuga historia y vanguardia.
Además, el evento se desarrollará íntegramente al aire libre, aprovechando el amplio patio del complejo, recientemente distinguido en 2025 como la Mejor Experiencia Turística y/o Cultural por la Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM). Así, refuerza su valor como espacio de referencia para la cultura y el turismo local.
La grilla artística propone un recorrido por los ritmos tradicionales del folclore argentino, incorporando nuevas sonoridades y miradas actuales. En ese marco, el escenario contará con la presencia de:
La experiencia se completa con una propuesta gastronómica basada en cocina de fuegos, ideal para acompañar las noches de verano, junto a una amplia mesa de vinos. Todo ello en el marco del Espacio Arizu, patrimonio histórico e industrial de Godoy Cruz, que se consolida como punto de encuentro para la cultura, la música y la identidad local.
