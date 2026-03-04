4 de marzo de 2026
Sitio Andino
Sabores y tradición

Una noche de folclore, cocina a la vista y vinos mendocinos en Espacio Arizu

La peña de folclore del 14 de marzo invita a disfrutar música, baile y gastronomía en un espacio histórico al aire libre.

Folclore en el Espacio Arizu.

Cabe destacar que, la propuesta fue pensada para quienes disfrutan del baile, la música en vivo y la identidad cultural. Es que, la idea es compartir una noche distendida, con livings, mesas de vinos y gastronomía típica, en un entorno que conjuga historia y vanguardia.

Además, el evento se desarrollará íntegramente al aire libre, aprovechando el amplio patio del complejo, recientemente distinguido en 2025 como la Mejor Experiencia Turística y/o Cultural por la Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM). Así, refuerza su valor como espacio de referencia para la cultura y el turismo local.

Artistas locales y sonidos contemporáneos en el Espacio Arizu

La grilla artística propone un recorrido por los ritmos tradicionales del folclore argentino, incorporando nuevas sonoridades y miradas actuales. En ese marco, el escenario contará con la presencia de:

  • Seba Garay, reconocido cantautor y gestor cultural, referente del folclore cuyano. Es que, cuenta con una trayectoria de más de una década en escenarios nacionales e internacionales.
  • La Rienda, grupo mendocino que se destaca por su fusión de ritmos folklóricos tradicionales con tecnología e instrumentos modernos. Así, se logra un sonido fresco y potente.
  • La Doble, formación creada en 2017 que reinterpreta los ritmos argentinos. Esta propuesta se destaca por combinar violín, percusión, guitarra y voces.

Sabores, vino y patrimonio cultural en Godoy Cruz

La experiencia se completa con una propuesta gastronómica basada en cocina de fuegos, ideal para acompañar las noches de verano, junto a una amplia mesa de vinos. Todo ello en el marco del Espacio Arizu, patrimonio histórico e industrial de Godoy Cruz, que se consolida como punto de encuentro para la cultura, la música y la identidad local.

Más detalles:

  • Fecha y horario: sábado 14 de marzo, de 20 a 01
  • Lugar: Patio del Espacio Arizu (Belgrano 1322, Godoy Cruz)
  • Entradas: entradaweb
