Sanidad animal

Comenzó en General Alvear la primera campaña 2026 contra la fiebre aftosa y brucelosis

Bajo los nuevos parámetros del Senasa, la campaña de vacunación se desarrolla en General Alvear y alcanza a todos los rodeos bovinos.

Vacunación en General Alvear.

Los productores ganaderos de la provincia de Mendoza comenzaron a cumplir así con la campaña anual de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina, bajo los nuevos parámetros dispuestos por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

Además, Agustin Fernández, presidente del Cluster Ganadero de Mendoza, presentó el plan de destete precoz que tiene como objetivo mejorar los índices de preñez y destete en Mendoza, especialmente en las zonas del secano mendocino, donde los índices actuales no superan el 65%.

La campaña de vacunación comenzó el pasado 2 de marzo

Detalles clave de la campaña de vacunación (2026):

  • Aftosa: Primera campaña anual, abarcando todas las categorías, iniciando el 2 de marzo.
  • Brucelosis: Se vacuna a terneras de entre 3 y 8 meses de edad.
  • Requisitos: Los productores deben estar inscriptos en el RENSPA y cumplir con el cronograma del SENASA.
  • Importante: A partir de 2026, hay modificaciones en la estrategia de vacunación según resoluciones de SENASA, incluyendo cambios para establecimientos de engorde a corral.

Se recomienda contactar a la oficina local de SENASA o a la Sociedad Rural local para coordinar la vacunación con los veterinarios acreditados.

