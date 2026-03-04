Inauguraron el 5° parador inteligente del Metrotranvía en Ciudad: cómo mejora la experiencia de viaje

La transformación del transporte público en Mendoza sumó un nuevo capítulo el martes 3. En pleno corazón de la capital, comenzó a funcionar el Parador Belgrano del Metrotranvía , una estación inteligente ubicada en la intersección de Belgrano y Montevideo , que promete cambiar la experiencia de viaje en el centro mendocino.

El acto de puesta en marcha contó con la presencia del intendente Ulpiano Suarez y del ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema , quienes recorrieron las instalaciones y destacaron el impacto de esta obra en la movilidad urbana . Con esta incorporación, ya son cinco los paradores inteligentes en la Ciudad de Mendoza y 16 en toda la provincia.

La nueva estación se integra al sistema del Metrotranvía de Mendoza con tecnología de control de acceso , videovigilancia y equipamiento automatizado. Los usuarios pueden abonar su pasaje a través de tarjeta SUBE , tarjetas de crédito y débito , billeteras virtuales con tecnología NFC y códigos QR , gracias a los modernos molinetes electrónicos instalados en el ingreso.

Uno de los aspectos más innovadores son las puertas de andén automatizadas , únicas en Argentina dentro de este sistema, que impiden el acceso directo a las vías y refuerzan la seguridad en el transporte público . A esto se suman cámaras inteligentes conectadas a un monitoreo permanente, lo que permite mayor control y prevención.

Durante su discurso, Ulpiano Suarez subrayó que la capital recibe a diario a cientos de miles de personas y que fortalecer un sistema ágil y seguro es clave para reducir la congestión vehicular y mejorar la calidad de vida. Además, destacó el trabajo conjunto entre el municipio y el Gobierno provincial, así como el hecho de que la infraestructura fue desarrollada por una empresa local, reflejando la capacidad tecnológica de Mendoza.

metrotranvía parador transporte Parador 1 Los paradores inteligentes aportan orden, información para la gestión y protección tanto para los pasajeros como para el sistema, expresó Mema. Foto: Prensa Ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, Natalio Mema remarcó que los paradores inteligentes aportan orden, información para la gestión y protección tanto para los pasajeros como para el sistema, cuidando también la recaudación y la estabilidad del servicio.

Cuáles son las Estaciones de Metrotranvía con paradores en funcionamiento

Actualmente, el Metrotranvía cuenta con estaciones distribuidas en Maipú, Godoy Cruz, Ciudad de Mendoza y Las Heras, y la red continúa en expansión. La estratégica ubicación del Parador Belgrano, cerca de zonas comerciales y hoteleras, también beneficia a turistas y visitantes. A futuro, la conexión con el aeropuerto y el desarrollo del tren de cercanías consolidarán un sistema integrado que unirá el este provincial con el área metropolitana.

Con cada nuevo avance, Mendoza reafirma su apuesta por una movilidad sustentable, moderna y segura, que no solo conecta puntos en el mapa, sino también oportunidades para miles de mendocinos cada día.