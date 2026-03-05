5 de marzo de 2026
Octavo aniversario de Arístides Villanueva: una jornada de música, gastronomía y fiesta

Este jueves 5, desde las 17.00 horas, la emblemática avenida Arístides Villanueva se convertirá en un corredor cultural a cielo abierto.

image

El evento, con entrada libre y gratuita, contará con dos escenarios y una programación que combina artistas locales con figuras nacionales e internacionales, en el marco de una articulación público privada que consolida a la Arístides como un clásico absoluto de los primeros días de marzo.

Este año, el festejo tendrá una particularidad: los escenarios estarán ubicados al revés de ediciones anteriores. El escenario de electrónica (Sernova) estará montado sobre calle Belgrano, y el escenario de rock (Andes Origen) se ubicará en calle Huarpes.

La modificación busca optimizar la circulación y potenciar la experiencia del público en cada sector, en una edición que, al igual que las anteriores, promete ser masiva. Por otro lado, se recomienda al público priorizar los ingresos por calles perpendiculares a Arístides para facilitar un acceso más ágil y evitar demoras.

image

Escenarios en la Arístides Villanueva

  • Escenario Andes Origen (Rock) – Calle Huarpes

El line up tendrá como gran figura a Conociendo Rusia, el proyecto liderado por Mateo Sujatovich, referente del pop rock argentino actual. También subirá a escena Demorados, Esperanzah y DJ Aka Delicia,

  • Escenario Sernova (Electrónica) – Calle Belgrano

El espacio electrónico tendrá como figura central a Ezequiel Arias, uno de los nombres argentinos con mayor proyección internacional dentro del Progressive House. El Sernova además recibirá a Valentina Chaves y Puna.

image

Promociones y combos desde $10.000 en la Arístides Villanueva

Los bares y restaurantes de la zona se sumarán activamente al festejo con combos de comida y bebida; menús especiales aniversario y promociones desde $10.000. La propuesta gastronómica será parte central de la experiencia, reforzando el perfil de la Arístides como polo gastronómico y de vida nocturna.

image

Cortes de tránsito: importante operativo de tránsito en la Arístides Villanueva

Hasta la finalización del armado de escenarios:

  • Corte y despeje en Arístides Villanueva entre Tiburcio Benegas y Coronel Rodríguez.
  • Corte en Arístides Villanueva de Huarpes a Boulogne Sur Mer.

Una vez montados los escenarios:

  • Corte en Arístides y Tiburcio Benegas.
  • Corte en Arístides y Huarpes.

El jueves (día del evento):

  • Corte total de Arístides Villanueva desde las 18h.
  • Las calles transversales permanecerán habilitadas, pero podrían cortarse aproximadamente desde las 20h, según la cantidad de peatones.

Se recomienda asistir en transporte público o prever estacionamiento en zonas aledañas.

