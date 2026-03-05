5 de marzo de 2026
La Ecoferia de Tupungato impulsa el consumo de productos regionales

La feria mensual reunirá a emprendedores, artesanos y huerteros este viernes por la mañana en el centro del departamento de Tupungato.

Los emprendedores, huerteros y artesanos de Tupungato van a ofrecer sus productos a precios accesibles y continuando con un aporte necesario para la economía regional. Desarrollo Económico y el INTA coordinaron la cita mensual de cada viernes este 6 de marzo de 9.00 a 13.00 horas donde intersectan calles Las Heras y Monseñor Fernández.

La Ecoferia ofrecerá frutas y verduras de huerta, plantines, panificados, bebidas, productos varios artesanales (sahumerios, cosmética natural), deco para casas, prendas de vestir, y más.

Además aquellas personas que participaron del primer Día ReAccionemos del 2026 podrán canjear sus vouchers de descuentos en los puestos de la Ecoferia.

Consultas en Tupungato

Quienes comercialicen productos sustentables y quieran tener un puesto en la próxima edición de la Ecoferia pueden postularse en el Anexo Municipal (Beltrán 43) de lunes a viernes de 7.00 a 14.00 horas.

