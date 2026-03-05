5 de marzo de 2026
{}
Convocan a audiencia pública por la Central Térmica Papagayo en San Carlos

El proyecto de 100 MW impulsado por EMESA entra en etapa de evaluación ambiental con una audiencia pública prevista para el 8 de abril.

Audiencia Pública por la Central Térmica Papagayo.

La instancia se realizará el 8 de abril de manera virtual y permitirá la participación ciudadana antes de que se emita la Declaración de Impacto Ambiental. La iniciativa es impulsada por Empresa Mendocina de Energía S.A. y se suma a otros desarrollos energéticos en marcha en el departamento.

Según pliegos técnicos

  • Capacidad: Tendrá una potencia instalada de 100 megavatios.
  • Tecnología: Utilizará equipos de alta eficiencia para optimizar el ahorro en el sistema eléctrico provincial.
  • Avales: Ya cuenta con el dictamen técnico de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (UNCuyo) y diversos informes sectoriales.

La Central Papagayo es una pieza clave en la estrategia de EMESA para robustecer la red eléctrica en el Valle de Uco y el sur mendocino. Tras el cierre de esta etapa de consulta, la Subsecretaría de Ambiente tendrá la tarea de emitir la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el sello final que definirá la viabilidad del proyecto y las medidas de mitigación necesarias para su puesta en marcha.

Audiencia Pública por el proyecto Central Térmica Papagayo en San Carlos

Embed - Quieren construir una Central Térmica en San Carlos y ahora se debatirá su impacto ambiental

