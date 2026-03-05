Cómo la inteligencia artificial está transformando la educación: la charla "VendimIA" en Godoy Cruz

El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, fue parte de la charla “VendimIA”, dictada por el profesor Pablo Aristizábal en el Centro Patrimonial y Artístico Cristóforo Colombo.
La charla “VendimIA” analizó cómo la Inteligencia Artifical puede mejorar el aprendizaje y preparar a los estudiantes para un mundo tecnológico en constante cambio.
La propuesta apuntó a debatir sobre educación y su uso de la inteligencia artificial, en específico sobre gobernanza e inteligencia aumentada. “ Reflexionamos sobre el rol de la educación frente a los desafíos y oportunidades que plantea la tecnología en nuestra sociedad”, afirmó Costarelli.
La iniciativa buscó abordar la problemática de cómo innovar en las aulas, potenciar el aprendizaje y preparar a las nuevas generaciones para un mundo en constante transformación.
Asimismo, se discutió acerca de las claves para pensar el futuro de la educación con mirada estratégica, innovación y responsabilidad.