Cómo la inteligencia artificial está transformando la educación: la charla "VendimIA" en Godoy Cruz

Inteligencia Artificial en educación.

La propuesta apuntó a debatir sobre educación y su uso de la inteligencia artificial, en específico sobre gobernanza e inteligencia aumentada. “ Reflexionamos sobre el rol de la educación frente a los desafíos y oportunidades que plantea la tecnología en nuestra sociedad”, afirmó Costarelli.

image Inteligencia Artificial en la educación La iniciativa buscó abordar la problemática de cómo innovar en las aulas, potenciar el aprendizaje y preparar a las nuevas generaciones para un mundo en constante transformación.

Asimismo, se discutió acerca de las claves para pensar el futuro de la educación con mirada estratégica, innovación y responsabilidad.