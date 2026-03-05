5 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
: Beneficio para apicultores

Nuevas cargas de miel en San Rafael parten hacia el extranjero

Además de exportar, el municipio de San Rafael trabaja en la fraccionadora que permitirá comercializar miel envasada a menor escala.

Cargas de miel en San Rafael.

Cargas de miel en San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

La Sala Municipal de Extracción de Miel en San Rafael sigue trabajando a todo ritmo en la temporada. Decenas de apicultores aprovechan el servicio que les permite mejorar sustancialmente sus beneficios económicos.

En las últimas horas partió una nueva carga de tambores de miel sanrafaelina para comercializar en el extranjero. Durante la temporada la planta ya procesó casi 23 toneladas de miel, de las cuales más de 17 partieron hacia el mercado externo.

Lee además
Veterinaria móvil en Tunuyán.
Salud animal

Cómo acceder a la Veterinaria Móvil que llegará a Vista Flores
Ecoferia en Tupungato
Desarrollo local

Vuelve la Ecoferia a Tupungato: alimentos de huerta, artesanías y precios accesibles

“Estamos con mucha alegría porque esto es un beneficio para el productor apícola. También demuestra la calidad de la miel sanrafaelina, que -está demostrado- funciona muy bien en los mercados internacionales”, explicó el encargado de la Sala de Extracción, Alberto Stagnitti.

image

Fraccionamiento de la miel a menor escala

Hay que destacar que gracias a la reducción de tasas aplicada por el municipio, el costo del servicio es ínfimo para los productores sanrafaelinos.

Otra noticia importante es que, más allá de la producción a granel, se está trabajando en una prueba piloto de fraccionamiento a menor escala para poder comercializar en miel envasada en el mercado interno.

“La sala ya está terminada y nos falta solo el arribo de la fraccionadora. En los próximos días la vamos a tener aquí para ir avanzando en el proyecto”, indicó Stagnitti.

Temas
Seguí leyendo

Cómo la IA puede transformar la educación: debate en Godoy Cruz

Asueto en San Carlos: qué trabajadoras municipales no deberán asistir el lunes a trabajar

Dónde y cuándo será la audiencia pública por la nueva central térmica proyectada en Mendoza

En Malargüe secuestran 12 animales sin documentación y detienen a un hombre

Tunuyán abre vacantes: pasteleros, parrilleros y guías de turismo buscados

Octavo aniversario de Arístides Villanueva: line up, combos y cortes de tránsito

Arrancó la vacunación antigripal 2026 en Malargüe con cobertura en toda la zona rural

Comunidad boliviana y vecinos del Valle de Uco se unieron en un evento histórico en San Carlos

LO QUE SE LEE AHORA
octavo aniversario de aristides villanueva: line up, combos y cortes de transito
Evento masivo

Octavo aniversario de Arístides Villanueva: line up, combos y cortes de tránsito

Las Más Leídas

La abogada detenida en Brasil por racismo agravó su situación y arriesga varios años de cárcel
Irá a juicio

Giro en el caso de la abogada acusada de racismo en Brasil: podría ir a prisión

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 4 de marzo: números ganadores del sorteo 3353
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 4 de marzo: números ganadores del sorteo 3353

Fiesta de la Vendimia 2026: votá a tu reina favorita.
Encuesta

Fiesta de la Vendimia 2026: votá a tu reina favorita

Se presume que el hombre podría haber sido una persona en situación de calle - Imagen ilustrativa
Trágica muerte

Maipú: hallaron a un hombre sin vida bajo un puente y buscan determinar qué ocurrió

La fiscal Andrea Lazo decidió imputar al hombre que mató a un ladrón en Las Heras
Avanza la investigación

Quedó en libertad, pero imputado: qué delito le atribuyen al comerciante que mató a un ladrón en Las Heras