Nuevas cargas de miel en San Rafael parten hacia el extranjero

La Sala Municipal de Extracción de Miel en San Rafael sigue trabajando a todo ritmo en la temporada. Decenas de apicultores aprovechan el servicio que les permite mejorar sustancialmente sus beneficios económicos.

En las últimas horas partió una nueva carga de tambores de miel sanrafaelina para comercializar en el extranjero. Durante la temporada la planta ya procesó casi 23 toneladas de miel, de las cuales más de 17 partieron hacia el mercado externo.

“Estamos con mucha alegría porque esto es un beneficio para el productor apícola . También demuestra la calidad de la miel sanrafaelina, que -está demostrado- funciona muy bien en los mercados internacionales”, explicó el encargado de la Sala de Extracción, Alberto Stagnitti.

Hay que destacar que gracias a la reducción de tasas aplicada por el municipio, el costo del servicio es ínfimo para los productores sanrafaelinos.

Otra noticia importante es que, más allá de la producción a granel, se está trabajando en una prueba piloto de fraccionamiento a menor escala para poder comercializar en miel envasada en el mercado interno.

“La sala ya está terminada y nos falta solo el arribo de la fraccionadora. En los próximos días la vamos a tener aquí para ir avanzando en el proyecto”, indicó Stagnitti.