El turismo, clave para el empleo y el desarrollo económico de Mendoza, según Ulpiano Suarez

El intendente de la Municipalidad de Mendoza , Ulpiano Suarez , encabezó este jueves la apertura del 30° Encuentro de Municipios Turísticos , acompañado por el presidente de la Red Federal de Turismo , Pablo Sgubini ; la presidenta del Ente Mendoza Turismo, Gabriela Testa , y la senadora nacional Mariana Juri, entre otras autoridades. Además estuvieron presentes la secretaria de Desarrollo Económico y Turismo de la Capital, Yamila Meljim , y el subsecretario de Turismo, Felipe Rinaldo

El encuentro, que tendrá lugar en la Ciudad este 5 y 6 de marzo, reunió a representantes de más de 100 destinos turísticos del país que integran la Red Federal de Municipios Turísticos , con el objetivo de intercambiar experiencias, fortalecer el trabajo conjunto y proyectar políticas públicas que impulsen el desarrollo de la actividad en cada territorio.

Durante la apertura, Ulpiano destacó la importancia de estos espacios de articulación entre gobiernos locales y remarcó el valor estratégico del turismo para el crecimiento económico de las ciudades. “Es muy valioso tomarse este tiempo para compartir buenas prácticas y dialogar con una visión colectiva sobre el turismo, una actividad clave para el desarrollo de nuestras economías locales y para la generación de empleo ”, expresó el intendente.

En ese marco, el jefe comunal también puso en valor el rol de los municipios en el impulso de políticas que favorezcan la inversión y el crecimiento de los destinos turísticos . “Los intendentes quizás no tengamos herramientas sobre la macroeconomía, pero sí podemos hacer mucho para potenciar la actividad económica en nuestras ciudades, simplificando normativas, facilitando habilitaciones y trabajando en articulación con el sector privado”, afirmó el mandatario.

Uno de los momentos destacados de la jornada fue la firma de la “Carta Compromiso con el Turismo Sostenible”, mediante la cual la Ciudad de Mendoza inició formalmente el proceso para obtener la certificación internacional Biosphere. Con este paso, la capital mendocina se incorporó a la comunidad global de destinos turísticos sostenibles, consolidando el trabajo que se viene desarrollando en el marco del programa Transformando el Futuro.

image

El turismo en la economía local

Ulpiano Suarez subrayó además el peso que tiene el turismo en la economía local. “Nuestra Ciudad es muy pequeña en superficie, pero aporta cerca del 19% del Producto Bruto de Mendoza y el turismo tiene un lugar preponderante en ese desarrollo, generando miles de puestos de trabajo vinculados a la hotelería y la gastronomía”, señaló.

Por su parte, la senadora nacional Mariana Juri destacó el rol que tienen los municipios en la generación de empleo a partir de esta actividad. “Cuando hablamos de turismo, en realidad hablamos de oportunidades de trabajo para nuestros vecinos. A nivel mundial, uno de cada diez empleos está vinculado a esta industria, con una fuerte participación de jóvenes y mujeres”, afirmó.

image

En tanto, la presidenta del Ente Mendoza Turismo, Gabriela Testa, celebró la realización del encuentro en el contexto vendimial y resaltó el valor cultural de la celebración. “Para los mendocinos es una alegría compartir la Vendimia con quienes nos visitan. Es una fiesta que nació de una manifestación popular y que, con el paso de los años, se consolidó como un símbolo de identidad para toda la provincia”, expresó.

El programa del 30° Encuentro de Municipios Turísticos continuó con diferentes charlas, recorridos por la Ciudad y propuestas culturales, entre ellas la Noche de las Vinotecas y actividades vinculadas a la Vendimia. La agenda se desarrolló en coincidencia con los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia y con el Punto Federal de Promoción Turística, consolidando a Mendoza como escenario de intercambio y promoción del turismo a nivel nacional.