Tunuyán abre convocatorias para cubrir puestos en gastronomía y turismo

Gastronomía y turismo en Tunuyán.

La Oficina de Empleo del Municipio de Tunuyán informa que se encuentran abiertas tres convocatorias laborales destinadas a cubrir puestos en el sector de gastronomía y turístico del Valle de Uco. Las postulaciones estarán vigentes hasta el martes 10 de marzo de 2026 y contemplan perfiles con distintos niveles de formación y experiencia.

Las vacantes corresponden a los puestos de pastelero/a gourmet, parrillero y guía de turismo. En los dos primeros casos, el lugar de trabajo será en La Consulta y se requiere residir en zona de Tunuyán Centro (excluyente), contar con secundario completo, disponibilidad y buena presencia; además, se valorará experiencia previa y, para el perfil de pastelería, formación específica en el área (preferentemente). Ambos puestos contemplan traslado a cargo de la empresa.

Turismo y gastronomía en Tunuyán image En el caso de guía de turismo, la búsqueda está orientada a personas que residan en el Valle de Uco, con formación en Turismo (técnico/a o licenciado/a, no excluyente) y experiencia mínima de un año en turismo, hotelería, enoturismo o atención al cliente. Se solicita excelente comunicación, marcada vocación de servicio, capacidad de trabajo en equipo, atención al detalle e interés genuino por el mundo del vino y las experiencias de calidad. El dominio de inglés avanzado es excluyente y el portugués se considera deseable.

image Desde la Dirección de Desarrollo Económico destacaron que estas convocatorias forman parte del trabajo articulado con empresas de la región para fortalecer la inserción laboral y acompañar el crecimiento productivo local. Las personas interesadas en los puestos gastronómicos deberán enviar su CV a [email protected]. Para el perfil de guía de turismo, la postulación debe remitirse a [email protected].

image La Oficina de Empleo atiende en Anexo I, Calle La Argentina 600, Tunuyán. Para consultas o asesoramiento sobre el proceso de postulación, se encuentran habilitados el teléfono 2622423640 y el correo electrónico [email protected].

