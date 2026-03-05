5 de marzo de 2026
El municipio de San Carlos otorgará asueto a sus trabajadoras municipales

El asueto fue establecido por el intendente de San Carlos Alejandro Morillas y regirá el lunes 9 de marzo para todas las empleadas del municipio.

Asueto a las trabajadoras municipales de San Carlos para el próximo lunes 9.

La disposición alcanza a las trabajadoras de todas las dependencias municipales del departamento y tiene como objetivo reconocer y visibilizar el aporte de las mujeres en la vida pública, social, comunitaria y familiar, además de reafirmar el compromiso institucional con la igualdad de género y la prevención de la violencia.

La Municipalidad de San Carlos destaca que este asueto representa también una medida simbólica que busca garantizar espacios de participación y reflexión en torno a los derechos de las mujeres, en una fecha que invita a la memoria, la concientización y el fortalecimiento de políticas de igualdad.

