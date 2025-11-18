La Municipalidad de Mendoza impulsa la 12ª Star Party y posiciona a la astronomía como atractivo turístico.

Durante tres jornadas consecutivas, la propuesta ofrecerá una experiencia integral que combina aprendizaje, recreación, y observación del cielo mendocino. El programa incluirá proyecciones inmersivas 360°, actividades lúdicas, disertaciones científicas, astrofotografía y observaciones astronómicas guiadas, con el objetivo de acercar el conocimiento a la comunidad de manera participativa y accesible.
Entre los disertantes se contará con la presencia de miembros de El Firmamento, junto con científicos y becarios del Instituto de Ciencias Básicas y del Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas (CONICET), quienes compartirán saberes y experiencias con el público asistente.
Cronograma de actividades organizado por la Municipalidad de Mendoza
Jueves 20 y viernes 21 de noviembre
Las dos primeras jornadas incluirán talleres, charlas, proyecciones inmersivas 360°, experiencias astronómicas interactivas y espacios gastronómicos con food trucks. Centro para la Conservación de la Biodiversidad – Ituzaingó 1425, Ciudad de Mendoza.
jueves de 9.00 a 19.00 horas | viernes de 18.00 a 23.00 horas
Entrada libre y gratuita.
Sábado 22 de noviembre – 18:00 horas
Salida de campo astronómica en Lavalle. Como cierre del evento, se realizará una observación directa de planetas, estrellas y la Luna, en un entorno natural con baja contaminación lumínica, además contaremos con la participación de Adriana Ojeda de EnfocArte Fotografía, quien estará a cargo de las experiencias de astrofotografía. Las actividades estarán guiadas por especialistas y abordarán fenómenos astronómicos y conceptos fundamentales de la ciencia del espacio.
Punto de encuentro: Explanada Municipal
La actividad con costo incluye traslado, astrofotografía, visita guiada y servicio gastronómico.
Entradas disponibles por EntradaWeb a partir del 10 de noviembre a las 9.00 horas