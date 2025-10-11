Astroturismo en Mendoza: dónde y cómo disfrutar de las estrellas

La provincia de Mendoza ofrece múltiples opciones para disfrutar del turismo astronómico . Sitio Andino conversó con Andrés Risi , coordinador científico del Planetario Malargüe , quien detalló esta propuesta única, pensada tanto para turistas como para residentes interesados en el cielo y sus maravillas.

El Planetario Malargüe está ubicado en la calle General Villegas Oeste, en el departamento de Malargüe . Se encuentra a 323 km de la Ciudad de Mendoza , aproximadamente cuatro horas en auto.

En diálogo con Sitio Andino , Andrés Risi , coordinador científico, nos dio detalles del origen del lugar: “El planetario tiene su origen en el Observatorio Pierre Auger, cuando un grupo de personas de allí quiso establecerlo como parte de la divulgación. Eso no fue posible y entonces el municipio de Malargüe decidió iniciar la construcción con la colaboración de algunas personas de ese lugar. Se inauguró en el año 2008, con lo que ahora hemos cumplido 17 años, hace un mes . Es importante destacar que es un organismo o un edificio municipal el Planetario en este momento”.

Sobre el objetivo, afirmó: “Tiene un origen con una visión de fomentar el turismo , porque hay gente que viene al planetario y que se aloja una noche más o que consume en restaurantes, compra en negocios, etc. Es como un motor de la economía interna de Malargüe ... Trabajamos allí con un propósito mucho más social, educativo y cultural . Pretendemos que el planetario sea un centro cultural con la posibilidad de que todas las personas, niños, jóvenes, puedan acceder a la cultura y a la ciencia de una forma accesible . Fue el primer planetario fijo digital de la Argentina y uno de los tres primeros de Sudamérica”.

“Normalmente se realiza una visita guiada por el complejo, donde tenemos tres relojes de sol. Tenemos también un pequeño museo interactivo de ciencias y un stand de la Agencia Espacial Europea. Después de esa visita guiada, la gente ingresa al domo, que es el planetario en sí, donde se proyectan las funciones. Tenemos diez películas diferentes. Allí hay una función por día al público y tres funciones por día a escuelas. Muchas veces se hacen observaciones con telescopio. En verano lo hacemos una vez por semana, eso es una actividad gratuita y en invierno o en temporada baja de turismo lo hacemos una vez por mes”, explicó sobre las actividades.

Planetario Malargüe (2) Uno de los tres relojes de sol el Planetario Malargüe Gentileza

Luego agregó: “Las visitas guiadas para el público son a las 18:00, y las funciones comienzan a las 19:00. Y después para las escuelas tenemos turnos disponibles a las 10, a las 14 y a las 16. Los horarios varían según la temporada; durante la alta afluencia de turistas o escuelas, se ajustan para priorizar a un público u otro".

“Estamos todos los días, de lunes a lunes, no se cierra ningún día. El costo de las entradas es muy económico, accesible. El fin del planetario no es de recaudación sino brindar un espacio abierto a la comunidad para la divulgación de la ciencia. Es de tres mil pesos para mayores de 12 años y de mil pesos para menores de esa edad. Los jubilados y las personas con certificado de discapacidad ingresan gratis”, finalizó.

Planetario Malargüe (4) El Planetario Malargüe tiene visitas guiadas y funciones Gentileza

Además del Planetario Malargüe, Mendoza cuenta con otros puntos ideales para el astroturismo, donde los cielos despejados y la baja contaminación lumínica ofrecen vistas espectaculares. ¿Querés descubrir los rincones más fascinantes de nuestra provincia? Hacé clic aquí y dejate sorprender por todo lo que esta tiene para ofrecerte.