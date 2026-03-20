Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 20 de marzo.

Durante la mañana y tarde de este viernes 20 de marzo , vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 18 de marzo

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 19 de marzo

– En calle Severo del Castillo, entre Pedro del Castillo y callejón Salcedo. En calle Godoy Cruz, entre Milagros y Godolfredo Paladini; Kilómetro 11. De 9.00 a 13.00 h.

– En toda la localidad de Polvaredas de 11 a 15.

Maipú

– En la intersección de calle Otondo Muñoz con Coria y zonas aledañas. De 15.00 a 17.00 h.

– En calle Martínez, entre Tomasa de San Martín y Padre Vázquez. Entre calles Sargento Cabral, Pablo Pescara, Segura y Ozamis. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Buenos Aires, hacia el este de Olascoaga; La Primavera. De 9.00 a 11.00 h.

– En calle PROYECTADA I146; Fray Luis Beltrán. De 9.45 a 13.45 h.

Embed Mantenimiento Programado #Edemsa

Viernes 20 de Marzo.

Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios.

Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2026 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/3ozm38LHim — EDEMSA (@Edemsa) March 19, 2026

Tunuyán

– En calle Santa Rosa, hacia el norte de Las Pintadas (o Steindl); Las Pintadas. De 14.30 a 18.30 h.

– En calle Juan Aveiro, entre San Julián y Lencinas; Vista Flores. De 9.15 a 13.15 h

San Carlos

– En calle San Martín Norte, entre Fray Luis Beltrán y barrio El Esfuerzo. De 9.30 a 13.30 h.

– Entre calles Calderón, Lavalle, Espinosa y Carril Casas Viejas. De 9.30 a 13.30 h.

– Entre calle La Salada y Carril Casas Viejas. En loteo Moreno y barrio Cooperativa El Diamante. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael

– En la Ruta Nacional N°144, hacia el sur de Las Blancas. En Algodón Wine Estate S.R.L.; Cuadro Benegas. De 15.00 a 18.30 h.

– Entre calles N°6, Sardini, El Zanjón y El Tambo; El Usillal. De 9.00 a 13.00 h.

– En la Ruta Provincial N°175, hacia el norte de calle El Escorial; Las Malvinas. De 15.30 a 19.30 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

corte de luz Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios. Una radio a pilas.

a pilas. Agua y alimentos no perecederos.

y no perecederos. Un botiquín de primeros auxilios.

de primeros auxilios. Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.