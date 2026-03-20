20 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Corte de luz

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 20 de marzo

Los corte de luz programados afectarán a varios departamentos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 20 de marzo.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 20 de marzo.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este viernes 20 de marzo, vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Lee además
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 19 de marzo.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 19 de marzo
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 18 de marzo.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 18 de marzo

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 20 de marzo

Guaymallén

  • – En calle Severo del Castillo, entre Pedro del Castillo y callejón Salcedo. En calle Godoy Cruz, entre Milagros y Godolfredo Paladini; Kilómetro 11. De 9.00 a 13.00 h.

Las Heras

  • – En toda la localidad de Polvaredas de 11 a 15.

Maipú

  • – En la intersección de calle Otondo Muñoz con Coria y zonas aledañas. De 15.00 a 17.00 h.

  • – En calle Martínez, entre Tomasa de San Martín y Padre Vázquez. Entre calles Sargento Cabral, Pablo Pescara, Segura y Ozamis. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle Buenos Aires, hacia el este de Olascoaga; La Primavera. De 9.00 a 11.00 h.

  • – En calle PROYECTADA I146; Fray Luis Beltrán. De 9.45 a 13.45 h.

Embed

Tunuyán

  • – En calle Santa Rosa, hacia el norte de Las Pintadas (o Steindl); Las Pintadas. De 14.30 a 18.30 h.

  • – En calle Juan Aveiro, entre San Julián y Lencinas; Vista Flores. De 9.15 a 13.15 h

San Carlos

  • – En calle San Martín Norte, entre Fray Luis Beltrán y barrio El Esfuerzo. De 9.30 a 13.30 h.

  • – Entre calles Calderón, Lavalle, Espinosa y Carril Casas Viejas. De 9.30 a 13.30 h.

  • – Entre calle La Salada y Carril Casas Viejas. En loteo Moreno y barrio Cooperativa El Diamante. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael

  • – En la Ruta Nacional N°144, hacia el sur de Las Blancas. En Algodón Wine Estate S.R.L.; Cuadro Benegas. De 15.00 a 18.30 h.

  • – Entre calles N°6, Sardini, El Zanjón y El Tambo; El Usillal. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En la Ruta Provincial N°175, hacia el norte de calle El Escorial; Las Malvinas. De 15.30 a 19.30 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

corte de luz
Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.
  • Una radio a pilas.
  • Agua y alimentos no perecederos.
  • Un botiquín de primeros auxilios.
  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Temas
Seguí leyendo

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 17 de diciembre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 16 de marzo

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 13 de marzo

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 12 de marzo

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 11 de marzo

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 10 de marzo

Crónica de un país en pausa: el 20 de marzo que cambió la historia reciente

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 20 de marzo

LO QUE SE LEE AHORA
Paso Pehuenche.

Paso Pehuenche: cierre total desde el viernes por mal tiempo y riesgo en la transitabilidad

Las Más Leídas

Cómo está el Paso Internacional Los Libertadores.

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: desde qué hora no se podrá circular

Los hechos ocurrieron en el Club Alemán de Mendoza. 

Las jugadoras de hockey acusadas de abuso sexual, cada vez más complicadas

El Gobierno de Mendoza explicó cómo se implementará el peaje en una ruta clave entre el Sur y el Este.

Qué ruta está por inaugurarse y tendrá peaje en Mendoza

El Gobierno de Mendoza busca reconvertir el predio del exautódromo. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Cómo será la reconversión del "deteriorado" predio del exautódromo

Encontraron a Esmeralda, la niña desaparecida en Córdoba.

Apareció con vida Esmeralda, la niña perdida en Córdoba