19 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Minería

Inspectores orientados a la minería recibieron capacitación para reforzar los controles ambientales

La jornada reunió a técnicos y especialistas para actualizar herramientas de control e incorporar nuevas tecnologías.

Inspectores orientados a la minería recibieron capacitación para reforzar los controles ambientales

Inspectores orientados a la minería recibieron capacitación para reforzar los controles ambientales

Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Economía

Mendoza fue sede de la Jornada de Gestión Minera y Sostenibilidad, un espacio de intercambio técnico destinado a mejorar las capacidades de control, monitoreo y gestión ambiental en la minería, con énfasis en la capacitación del personal como herramienta clave para elevar la calidad de las inspecciones.

La iniciativa tuvo como objetivo acercar conocimiento aplicado desde el ámbito privado hacia los equipos técnicos e inspectores del Ministerio de Energía y Ambiente, promoviendo la actualización permanente en herramientas, metodologías y tecnologías que forman parte de la dinámica operativa de la industria.

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En el evento remarcaron la importancia de construir criterios comunes entre el sector público, el privado, la academia y la ciudadanía.

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Refuerzan las formaciones para lograr mejores controles ambientales.

Refuerzan las formaciones para lograr mejores controles ambientales.

Más capacitaciones para mejorar los controles

A lo largo de la jornada se abordaron temas clave como:

  • Manejo de efluentes,
  • Trazabilidad de muestras,
  • Gestión de diques de colas,
  • Monitoreo ambiental en tiempo real,
  • Drenaje ácido,
  • Salud ocupacional e,
  • Incorporación de inteligencia artificial en procesos de seguridad y reporte.

Las exposiciones estuvieron a cargo de especialistas de empresas y organizaciones con experiencia directa en campo, lo que permitió un enfoque práctico y alineado con los desafíos actuales de la actividad.

Además, el encuentro buscó fortalecer la articulación entre el sector público y privado, fomentando el intercambio de experiencias y la construcción de criterios comunes en materia de sostenibilidad y control ambiental.

La jornada incluyó instancias de networking entre los participantes, consolidando un ámbito de trabajo colaborativo que refuerza la capacitación continua como pilar para mejorar la calidad de las inspecciones y promover un desarrollo minero responsable.

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